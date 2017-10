Knihou Záhoria 2016 je Konvália Denisy Fulmekovej

Denisa Fulmeková: Konvália Foto: Internet Foto: Internet

Skalica 25. októbra (TASR) – Spolu 53 titulov súťažilo o priazeň čitateľov v 9. ročníku ankety Kniha Záhoria. O jej výsledku rozhodovali čitatelia, ktorí mohli svoje hlasy odovzdať do konca septembra prostredníctvom internetu alebo vo verejných knižniciach. Najväčšiu priazeň získala Konvália - Zakázaná láska Rudolfa Dilonga o nenaplnenej láske františkánskeho mnícha a židovského dievčaťa v čase holokaustu autorky Denisy Fulmekovej.Na druhej priečke skončila kniha Seničana, evanjelického farára Petra Macu s názvom Dejiny ev.a.v. Cirkevného zboru v Moravskom Lieskovom. Tretie miesto v ankete patrí knihe Odklínanie Vajanského k 100. výročiu úmrtia osobnosti od Skaličanky, literárnej vedkyne a vysokoškolskej profesorky Evy Fordinálovej.Podmienkou zaradenia knižného titulu do súťaže je, že knižný titul musí byť s regiónom Záhoria spätý buď tematicky, autorom textovej či obrazovej časti alebo inak. Knihy do ankety navrhli čitatelia, knihovníci, autori, vydavatelia, kníhkupci, distribútori, obce a mestá. Anketu spoločne vyhlásili Záhorská knižnica a Záhorská galéria Jána Mudrocha v Senici, Záhorské múzeum v Skalici a Mestské centrum kultúry Malacky. Riaditeľka Záhorskej knižnice Katarína Soukupová ocenila, že hoci sa tento rok nelámali rekordy v počte zaradených titulov ani v počte odovzdaných hlasov, anketa potvrdila svoju životaschopnosť a opodstatnenosť.uviedla Soukupová.