Knihu o legendárnom letisku Tri duby napísal Emil Šimončík

Zvolen 25. mája (TASR) - Knihu, ktorá mapuje históriu a činnosť dnes už legendárneho povstaleckého letiska Tri duby na Sliači, predstavili v týchto dňoch v Krajskej knižnici Ľudovíta Štúra vo Zvolene. Jej autorom je Emil Šimončík, ktorý zhromažďoval materiály do nej dva roky.Kniha podľa jeho slov vznikla z osobného vzťahu k letectvu a jeho histórii. Prvé myšlienky a obsah dával dohromady ešte s regionálnym historikom Milanom Gajdošom, ktorý však medzičasom zomrel. Napriek tomu sa knihu rozhodol napísať sám, pri čom mu do značnej miery pomáhali zamestnanci Múzea SNP, pamätníci, archívy či obecné kroniky.Vznikla tak viac ako 370-stránková publikácia, ktorá približuje peripetie predchádzajúce vzniku letiska a jeho dôležitú úlohu, ktorú zohralo počas Slovenského národného povstania (SNP), ale tiež jeho rozvoj po druhej svetovej vojne.Aj keď sa letisko začalo formovať ešte počas prvej Československej republiky, názov Tri duby získalo v roku 1942. Ako sa píše v knihe, pomenovanie vychádzalo z názvu majera, ktorý kedysi stál na ceste medzi osadou Hájniky (dnes súčasť Sliača) a Banskou Bystricou. Osada sa údajne "krčila" v tieni troch mohutných dubov, ktoré vyrastali z jedného koreňa.Letisko vošlo do pamäti najmä ako bašta povstalcov po vypuknutí SNP v auguste 1944. "píše sa v knihe.