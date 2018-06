Knihu o Ružovej grófke uvedú na Slávnosti ruží v Dolnej Krupej

Na snímke pestovateľka ruží Mária Henrieta Choteková. Foto: TASR - Dáša Račková Foto: TASR - Dáša Račková

Dolná Krupá 1. júna (TASR) – Neobyčajný príbeh nezvyčajnej šľachtičnej je podtitul knihy Ružová grófka a jej svet, ktorá rozpráva o osude najväčšej pestovateľky ruží v Rakúsko-Uhorsku Márie Henriety Chotekovej. Jej autor Stanislav Petráš ju po ôsmich rokoch vydáva v druhom rozšírenom vydaní, uvedú ju slávnostne v Dolnej Krupej počas tohtoročnej Slávnosti ruží v sobotu 2. júna.Mária Henrieta z rodu Chotekovcov (1863-1946) bola nazývaná Ružovou grófkou oprávnene. Na začiatku 20. storočia založila rozárium pri ich rodinnom vidieckom sídle v Dolnej Krupej pri Trnave, ktoré v čase najväčšej slávy malo okolo 6000 druhov ruží. Bola známou po celej Európe, kvety šľachtila, predávala, chodila po rôznych prednáškach a stále svoje záhony dopĺňala novými druhmi, ktoré získavala na cestách. Kniha rozpráva aj o jej živote, ako uviedol Petráš, v predružiarskej etape, v čase, keď sa intenzívne zúčastňovala spoločenského života vo Viedni, hrala amatérske divadlo, vyučovala a venovala sa charite. Bola posledným potomkom rodu, ktorý v Dolnej Krupej žil a napokon aj zomrel.Kniha má sedem kapitol.uviedol Petráš pre TASR. Píše o tom, ako doloval z pamätí najstarších Dolnokrupčanov spomienky na grófku, dušenku, ako ju vidiecke obyvateľstvo nazývalo. Po vyčerpaní tohto zdroja nasledovali archívy v Trnave, Bratislave, Prahe, Brne i vo Viedni. Akokoľvek bol koniec grófkinho života smutný a na dlhé desaťročia sa ňu zabudlo úplne, zostáva silnou postavou pestovateľstva ruží až dodnes. Jej život sa autorovi knihy postupne vynáral z archívnych materiálov, z článkov vtedajších novín.Kniha má veľmi bohatú obrazovú prílohu, jej grafickú úpravu si zobral Petráš na svoje bedrá a zaradil do nej desiatky fotografií Márie Henriety, jej rodinných príslušníkov, kaštieľa v Dolnej Krupej, fotokópií rôznych písomností a fotografie i kresby ruží, aké sa v rozáriu pestovali. V úvode je zobrazený Rad ruže, ktorý udeľovala Ružová grófka a ktorého sú za pestovanie ruží podľa Petráša držiteľmi iba traja ľudia na svete.uviedol Petráš. Dolná Krupá podľa jeho slov buduje vo verejnosti povedomie ako obec s beethovenovskou a ružiarskou tradíciou. Ruže vo vzťahu k Ružovej grófke, hudba sa viaže k pobytu Ludwiga van Beethovena v miestnom kaštieli, kde vznikla jeho nesmrteľná Mesačná sonáta.Po Márii Henriete nazvali už dvaja šľachtitelia novú odrodu ruže, v roku 2006 to bol Silvester Gyory z Dunajskej Stredy s Comtesse Marie Henriete a v roku 2013 nemecký pestovateľský rod Korde uviedol a v Dolnej Krupej aj vysadil ružu Rosengrafin Marie Henriete. Už 11 rokov sa v miestnom kaštieli koná Slávnosť ruží na počesť grófky a aj keď v začiatku v jeho okolí ruží nebolo, teraz pomaly pribúdajú.Knihu vydalo občianske združenie Korompa v Dolnej Krupej za prispenia sponzorov v náklade 1000 kusov, ktorých časť sa dostane do bežnej distribučnej siete.