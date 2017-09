Knihu slovenského fotografa Filipa Kuliseva pokrstil dubajský šejk

Na archívnej snímke slovenský fotograf a cestovateľ Filip Kulisev Foto: TASR/Michal Svítok Na archívnej snímke slovenský fotograf a cestovateľ Filip Kulisev Foto: TASR/Michal Svítok

Sydney/Bratislava 19. septembra (TASR) - Slovenský fotograf a cestovateľ Filip Kulisev pokrstil dnes svoju novú knihu Úžasné Slovensko v Sydney počas medzinárodného kongresu Federácie Svetovej obchodnej komory. Jej prezident Peter Mihók sa stal krstným otcom publikácie, anglickú verziu knihy zasa uviedol do života dubajský šejk Hamad Buamim.Slávnosť sa konala v novootvorenom kongresovom centre v rámci výstavy Amazing Planet. "Je pre mňa cťou, že mám príležitosť ako jediný fotograf vystavovať pri príležitosti tohto prestížneho svetového kongresu. Som rád, že môžem práve u protinožcov ukázať mnohé krásne miesta, ktoré máme nielen na Slovensku, ale aj na všetkých kontinentoch. Myslím si, že každý z delegátov konferencie si tam nájde svoje obľúbené miesto," povedal Filip Kulisev.Prínos knihy ocenil aj slovenský veľvyslanec pre Austráliu a Nový Zéland Igor Bartho. "Dovoľujem si tvrdiť, že knižka a film Filipa Kuliseva Úžasné Slovensko, ako aj sprievodné výstavy fotografií v Austrálii a na Novom Zélande oslovia veľa Austrálčanov a Novozélandčanov. Často sa ma domáci pýtajú, prečo by mali navštíviť Slovensko. Ja im vždy rád zopakujem, že na Slovensku máme všetko - turistické chodníky, krásnu prírodu, liečivé pramene, hory, staré hrady a zámky. A to všetko je dostupné do troch hodín cesty autom. Ale oni si to nevedia ani predstaviť a pochybujú o mojich slovách. Vďaka Filipovi Kulisevovi im to budem môcť ukázať. A ako sa hovorí, jedenkrát vidieť je viac ako trikrát počuť," konštatoval Igor Bartho.Knihy sa krstili najjemnejším pieskom z austrálskej Whitehaven Beach, z ktorej Filip Kulisev v minulosti predstavil viacero fotografií. "Whitehaven Beach je jedna z najkrajších pláži na svete. Nachádza sa tu úplne biely piesok s 98-percentným obsahom kremíka. Jeho zrnká sú najmenšie na svete, a preto mimoriadne vhodné na výrobu skla do presných ďalekohľadov. Použil sa aj na výrobu Hubblovho teleskopu," vysvetlil Kulisev.Výstava Amazing Planet v Sydney potrvá do 21. septembra. Počas nej sa bude premietať aj krátky film Amazing Slovakia, ktorý mal svetovú premiéru pred dvoma týždňami v Bratislave.Filip Kulisev, Master QEP, FBIPP sa za uplynulé desaťročie prepracoval do svetovej špičky vo fotografovaní prírodných scenérií. Absolvoval takmer 200 individuálnych výstav na Slovensku a po celom svete. Vydal deväť kníh, ktoré ukazujú nádheru a rozmanitosť prírody a rozprávajú aj jeho príbehy z ciest. Ako jeden z dvoch fotografov na svete získal najvyšší európsky titul Master QEP (Qualified European Professional Photographer) v kategórii príroda a zároveň aj najvyšší titul Fellowship od Britského inštitútu profesionálnych fotografov (FBIPP). Hľadá krásne a unikátne miesta na Zemi, ktoré prostredníctvom fotografií prináša všetkým milovníkom prírody na Slovensku aj vo svete. Chce tak v prvom rade prispieť k ochrane biodiverzity a prírodného bohatstva planéty. Patrí k nadšeným milovníkom prírody a podporuje aktivity na jej ochranu aj pre budúce generácie.