Knižná búdka v Trnave hľadá dobrovoľníkov

Ilustračné foto. Foto: FOTO TASR/Alexandra Moštková Foto: FOTO TASR/Alexandra Moštková

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Trnava 7. februára (TASR) – Trnavčanom chýba knižná búdka, na ktorú si za posledné tri roky zvykli pri budove Trnavskej univerzity (TU) na Dolnopotočnej ulici. Od jesene 2013 do nej priniesli a aj z nej odniesli tisícky kníh, ktoré vďaka projektu mohli slúžiť novým majiteľom. Musela však v lete minulého roka ustúpiť rekonštrukcii verejných priestorov pred školou.S nápadom nonstop verejnej knižnice prišli do Trnavy traja študenti - Filip Galko, Juraj Zamborský a Peter Gabriška, ktorí sa s ním stretli v zahraničí. Dostali prísľub od mesta o výpožičke potrebného pozemku v tesnej blízkosti Univerzitného parčíka, na ktorý postavili upravenú telefónnu búdku s policami.Bookpoint oslovil svojou otvorenosťou tých, ktorí už nemali doma dostatok priestoru pre svoje knihy i takých, čo nemali na nákup nových alebo našli dávno hľadaný titul. A hoci po čase dostala svoju pokračovateľku na trnavskej železničnej stanici, v obľúbenosti a dostupnosti mala prvenstvo. Stopku dostala, až keď sa začalo s modernizáciou priestoru pred TU, autori projektu ju potom premiestnili do Smoleníc, odkiaľ jeden z nich pochádza.Hovorca mesta Pavol Tomašovič pre TASR uviedol, že odštartovaním prác výpožička na pozemok zanikla. Mesto však má ochotu takúto iniciatívu v uliciach Trnavy opäť podporiť, hoci samo nemá kapacity, aby projekt realizovalo. Šancu tak dostávajú dobrovoľníci, ktorí by sa myšlienky ujali, búdku inštalovali a priebežne sa o ňu starali.povedal pre TASR Tomašovič.Ku knižnej búdke sa prihlasuje aj univerzita. Rektor TU Marek Šmid povedal, že by sa mohli zaoberať myšlienkou inštalovať ju aj vo vlastnej réžii.uviedol pre TASR.