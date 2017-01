Knižná novinka 2017: „Dobrodruh Saša“

Dobrodruh Saša Foto: Vydavateľstvo STEFANY Film Foto: Vydavateľstvo STEFANY Film

Bratislava 3. januára (OTS) - K prvým tohtoročným knižným novinkám, ktoré sa objavili na pultoch kníhkupectiev patrí titul „Dobrodruh Saša“ z pera Štefana Nižňanského.Úspešný autor, ocenený vlani prestížnou medzinárodnou cenou Egona Ervina Kischa pre spisovateľov literatúry faktu, prináša tentoraz čitateľom neuveriteľné životné príhody bratislavského dobrodruha medzi nebom a zemou. Honba za peniazmi a slávou, pašerácke i vekslácke chodníčky 70-tych rokov, švajčiarska emigrácia 80-tych, prostredie ponovembrových nočných barov, erotických salónov, slovenské mafiánske kruhy i vynútený útek zo Slovenska do Thajska v roku 2002, korupčné praktiky justície – to všetko núti dobrodruha i cestovateľa Alexandra hľadať svoje šťastie po celom svete a „to pravé“ miesto pod slnkom.V knihe je vložené tiež DVD so štyridsať minútovým dokumentárnym filmom „Oblaky v dlani“ o zrodení a vzlete prvej súkromnej stíhačky úspešného slovenského podnikateľa v geografickom priestore strednej Európy.