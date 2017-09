Koalícia by mohla vo štvrtok predstaviť spoločný sociálny balík

Na snímke v strede premiér SR Robert Fico (SMER-SD), zľava predseda NR SR Andrej Danko (SNS) a sprava Béla Bugár (Most-Híd). Foto: TASR Foto: TASR

Bratislava 26. septembra (TASR) - Koalícia by tento týždeň mohla predstaviť spoločný sociálny balíček, o ktorom hovorí približne už od mája tohto roka. Avizoval to na dnešnej tlačovej konferencii predseda koaličnej strany Most-Híd Béla Bugár.Koalícia už dávnejšie hovorí o spoločnom balíčku, potrebné je však naň nájsť peniaze. Rokovať o opatreniach preto museli aj s rezortom financií.povedal dnes Bugár.Každá z koaličných strán postupne naznačovala vlastné opatrenia, ktoré by chcela do balíčka presadiť. Strana SNS dlhodobejšie hovorí o zavedení 13. a 14. platu, z ktorého sa nemajú platiť odvody, Smer-SD v máji avizoval opatrenia, medzi ktorými bolo zvyšovanie minimálnej mzdy, zavedenie desaťdňovej platenej materskej dovolenky pre otcov, zvýšenie príplatkov za prácu v noci a za prácu počas soboty a nedele, strana hovorila aj o zavedení príspevkov na presťahovanie sa za prácou do iného regiónu.Strana Most-Híd navrhovala zvýšiť nezdaniteľnú časť základu dane na 4650 eur zo súčasných 3803 eur ročne. Ako dnes avizoval Bugár, s týmto návrhom strana neuspela kvôli nesúhlasu vyšších územných celkov a Združeniu miest a obcí Slovenska (ZMOS). Toto opatrenie podľa strany malo prispieť k zlepšeniu životnej úrovne pracujúcich.avizoval Bugár.Podľa štátneho tajomníka rezortu práce Ivana Švejnu však toto opatrenie bolo veľmi dobre prijaté odbornou verejnosťou.priblížil Švejna s tým, že strana sa snažila vyrokovať niekoľko variánt tohto opatrenia.myslí si Švejna.Mostu-Híd sa však v rámci sociálneho balíčka podarilo uspieť s návrhom, aby dôchodcovia boli pri práci na dohodu oslobodení od odvodov do výšky 200 eur mesačne, ako je to v súčasnosti napríklad aj pri študentoch.Do budúcnosti by sa však koalícia mohla zaoberať aj zvýhodnením žien, resp. mužov z hľadiska dôchodkového veku za výchovu detí.naznačil pre TASR minister práce Ján Richter (Smer-SD).Nevylúčil, že touto problematikou by sa mohla zaoberať celá koalícia.priblížil Richter.