Koalícia chce,aby sa termíny prijímačiek na stredné školy neprekrývali

Ilustračná snímka. Foto: TASR/František Iván Foto: TASR/František Iván

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 30. apríla (TASR) - Termíny prijímacích pohovorov na stredné školy by sa už nemuseli prekrývať. Dosiahnuť to chcú koaliční poslanci Ľubomír Petrák (Smer-SD), Eva Smolíková (SNS) a Péter Vörös (Most-Híd) novelou zákona o výchove a vzdelávaní (školský zákon).Zmena má umožniť študentom, ktorí si podali prihlášky na dve školy, ísť na prijímacie pohovory na obe školy a nie iba na jednu.vysvetľujú predkladatelia.Koaliční poslanci preto navrhujú mechanizmus prijímania uchádzačov na štúdium stredných škôl, u ktorých sa vyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania tak, aby sa termíny prijímacích skúšok určených školami navzájom neprekrývali. Mechanizmus počíta s dohodou s riaditeľmi stredných škôl a určuje časové rozpätie, kedy by sa mohli prijímacie pohovory konať.píšu v návrhu novely školského zákona.Poslanci tiež navrhujú, aby sa v odborných učilištiach mohla zriadiť spoločná trieda pre niekoľko učebných odborov. Podľa súčasného stavu by sa totiž v prípade poklesu počtu žiakov v triede odborného učilišťa pod stanovený počet mala trieda zrušiť.