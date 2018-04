Koalícia chce uzatvoriť s tripartitou 2-ročnú zmluvu na rast miezd

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 24. apríla (TASR) - Koalícia chce pred sociálnych partnerov predstúpiť so zoznamom návrhov opatrení na zlepšenie životnej úrovne. Mala by byť uzatvorená akási dvojročná zmluva. Tá by mala garantovať v rokoch 2019 a 2020 rast minimálnej mzdy, ale aj miezd vo verejnom sektore. Uviedol to po skončení Koaličnej rady predseda Smeru-SD Robert Fico s tým, že koalícia chce aj razantné zvýšenie platov učiteľov či zdravotných sestier.