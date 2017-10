Koalícia ešte nevyriešila problematickú voľbu člena Súdnej rady

Monika Jankovská, archívne foto. Foto: TASR - Radovan Stoklasa Foto: TASR - Radovan Stoklasa

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 17. októbra (TASR) - Koalícia sa stále nedohodla v otázke voľby člena Súdnej rady. Je preto otázne, či voľba prebehne na aktuálnej schôdzi Národnej rady SR. V programe je zaradená, môže sa však opäť presunúť, ako aj na minulých schôdzach. Podpredseda parlamentu a predseda Mosta-Híd Béla Bugár trvá na tom, že kým nebude dohoda, nebolo by dobré hlasovať.povedal dnes pre TASR Bugár, ktorý si myslí, že koalícia sa napokon dohodne.doplnil.Problémom je nominácia štátnej tajomníčky ministerstva spravodlivosti Moniky Jankovskej, ktorú navrhol do voľby člena Súdnej rady poslanec Smeru-SD Robert Madej. Ten nateraz nevidí dôvod svoju nomináciu stiahnuť, a to napriek odmietavému postoju ministerky spravodlivosti Lucie Žitňanskej (Most-Híd). Jankovskú si podľa vlastných slov váži.Žitňanská pred časom povedala, že zmeny v sudcovských zákonoch presadila aj preto, aby bol eliminovaný politický vplyv v Súdnej rade a bola otvorená aj pre nesudcov. Poukázala, že Jankovská je v politickej pozícii a zároveň sudkyňa.uviedla Žitňanská, ktorá dlhodobo presadzuje, aby bola Súdna rada čo najviac oslobodená od politických vplyvov.Na svojom odmietavom stanovisku ministerka nič nemení. Žitňanská mala dokonca pred časom pohroziť, že ak bude Madejova nominantka zvolená, odíde z ministerského kresla.Okrem Jankovskej kandiduje do Súdnej rady aj advokát Allan Böhm. Ich kandidatúru odobril parlamentný ústavnoprávny výbor. Jankovskú navrhol predseda výboru Róbert Madej, Böhma opozičný poslanec Ondrej Dostál (SaS). Už 28. júna sa v rade skončil mandát Alene Šiškovej.Do súdnej rady má dvoch členov nominovať aj vláda. Žitňanská ešte v stredu (11.10.) vyjadrila očakávanie, že sa tak stane ešte v priebehu tohto mesiaca. Ministerka oslovila akademickú obec so žiadosťou o mená vhodných vládnych nominantov do Súdnej rady. S tými, ktoré dostala, je spokojná.