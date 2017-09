Koalícia Jamajka sa zdá byť jedinou možnosťou po voľbách v Nemecku

Stúpenci SPD reagujú na prvé odhady po zverejnení prvých odhadov po uzatvorení volebných miestností Foto: TASR/AP Stúpenci SPD reagujú na prvé odhady po zverejnení prvých odhadov po uzatvorení volebných miestností Foto: TASR/AP

Odhady volebných výsledkov naznačujú značné straty strán koalície

Berlín 24. septembra (TASR) - Takzvaná koalícia Jamajka - teda CDU/CSU-FDP-Zelení - sa zdá byť matematicky jedinou možnou koalíciou po tom, čo spoluvládnuca SPD oznámila odchod do opozície s najhorším volebným výsledkom od roku 1949 (20 percent).Čierno-žlto-zelená koalícia Jamajka by mohla získať podľa odhadov väčšinu 31 hlasov.DU a SPD, teda doterajšia vládna koalícia, by mala väčšinu o 42 hlasov, avšak socialisti sa podľa prvých povolebných vyhlásení chystajú do opozície. Programovo blízkej koalícii CDU s liberálnou FDP by k väčšine chýbalo 31 hlasov.Jasné víťazstvo strán únie CDU/CSU v dnešných parlamentných voľbách v Nemecku potvrdzuje aj odhad ich výsledkov z dielne spoločnosti infratest dimap, ktorý zverejnil prvý program verejnoprávnej televízie ARD.Podľa neho síce strany únie môžu získať 32,7 percenta hlasov, avšak stratili oproti voľbám spred štyroch rokov 8,8 percenta voličov.Druhá Sociálnodemokratická strana Nemecka (SPD), ktorej vedenie už naznačilo odchod do opozície, by dnes mohla získať 20,2 percenta hlasov, čo predstavuje pokles o 5,5 percenta oproti ostatným voľbám.Naopak, liberáli z FDP si môžu polepšiť o 5,7 percenta a s určitosťou sa vrátia do parlamentu. Odhad predpokladá ich zisk na úrovni 10,5 percenta, teda o takmer tri percentá menej ako môže získať pravicovopopulistická Alternatíva pre Nemecko (AfD), ktorá by si tak polepšila o 8,7 percenta a vôbec po prvý raz bude mať zástupcov v Bundestagu.Zelení s odhadovanýmo ziskom 9,4 a strana Ľavica so ziskom 8,9 percenta by si mali polepšiť iba mierne (o jedno percento, respektíve o 0,3 percenta).Údaje z odhadu, ktorý zverejnil druhý program verejnoprávnej televízie ZDF s odvolaním sa na Forschungsgruppe Wahlen, sa líšia iba minimálne.Podľa nich by strany únie mali získať 33,3 percenta hlasov, SPD 20,8, kým AFD 13,2 percenta hlasov.Zisk liberálov z FDP by mohol činiť 10,1, zelených 9,2 a strany Ľavica 8,9 percenta.