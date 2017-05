Koalícia opätovne nepodporila pozvanie D. Kováčika na výbor

Na snímke špeciálny prokurátor Dušan Kováčik. Foto: FOTO TASR - Andrej Galica Foto: FOTO TASR - Andrej Galica

Bratislava 2. mája (TASR) - Ústavnoprávny výbor Národnej rady SR sa nebude zaoberať údajnou nečinnosťou špeciálneho prokurátora Dušana Kováčika. Koaliční poslanci, ktorí majú vo výbore väčšinu, totiž podobne ako v marci ani dnes nepodporili návrh Jána Marosza (OĽaNO-NOVA), ktorý chcel debatu o Kováčikovi na zasadnutie zaradiť.argumentoval Marosz. Za jeho návrh však zahlasovali len štyria opoziční poslanci.Kováčikom sa mal zaoberať aj marcový mimoriadny ústavnoprávny výbor, koalícia však nepodporila program takéhoto rokovania.povedal vtedy Marosz, podľa ktorého sú ľudia na Slovensku frustrovaní z nevyriešených korupčných káuz. Podľa Marosza poslanci vládnej koalície zablokovaním rokovania výboru vzali opozícii právo hovoriť o tejto téme.Predseda výboru Róbert Madej (Smer-SD) vtedy povedal, že v takom rokovaní nevidí zmysel, keďže Kováčik sa pred poslancov čoskoro postaví s odpočtom svojej práce.vysvetlil s tým, že správa špeciálneho prokurátora je odpočet za jeho celoročné obdobie, a to bude podľa jeho slov dostatočne dobrý priestor na to, aby mohol odpovedať na akékoľvek otázky poslancov.Čižnár a Kováčik sa 8. marca postavili pred médiá. Čižnár oznámil, že nebude iniciovať disciplinárne konanie voči Kováčikovi, lebo nemá za čo. Zdôraznil, že Kováčik v skutočnosti zastavil šesť vecí. Ohľadom zasadnutia ústavnoprávneho výboru uviedol, že na výbor zatiaľ neboli pozvaní ani on, ani Kováčik. Obáva sa však, že takáto debata by aj tak nebola konštruktívna, ale zvrhla by sa k osobným útokom aKováčik zopakoval, že v 61 prípadoch, ktoré dozoroval, bolo vznesené obvinenie policajným vyšetrovateľom v 16 prípadoch.uviedol v marci Kováčik.