Koalícia sa dohodla sa na exekúciách a sociálnom balíku

Predseda Smer-SD a premiér Robert Fico (uprostred), predseda SNS a predseda parlamentu Andrej Danko (vľavo) a predseda Most-Híd a podpredseda NR SR Béla Bugár počas tlačovej konferencie po rokovaní koaličnej rady 4. mája 2017 v Bratislave. Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Bratislava 4. mája (TASR) – Spoločný postup na blížiacej sa schôdzi Národnej rady (NR) SR, exekúcie, vládny sociálny balík či príspevok SR v boji proti terorizmu. O týchto témach rokovala dnes na Úrade vlády (ÚV) SR koaličná rada.Podľa predsedu vlády a Smeru–SD Roberta Fica jekoaličných partnerov, pokiaľ ide o diskusiu, hlasovanie, podporu či nepodporu jednotlivých návrhov zákonov na parlamentnej schôdzi, ktorá sa začína budúci týždeň (9.5.). Do jej programu sa v skrátenom konaní doplnia ešte body o financovaní základných a stredných škôl a pravdepodobne aj zmeny vo vyvlastňovaní, ktoré by mala vláda ešte schváliť tiež budúci týždeň.Za mimoriadne dôležitú považuje Fico dohodu na postupnom riešení problému exekúcií, ktoré ťažia množstvo občanov SR.vysvetlil.Vznikla preto politická dohoda, že ministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská (Most-Híd) predloží na rokovanie najbližšej koaličnej rady analýzu tohto problému, vrátane toho, ako ďalej postupovať.doplnil predseda SNS a Národnej rady (NR) SR Andrej Danko.Šéf Mosta-Híd Béla Bugár pripomenul, že nedávnou novelou sa vyriešila problematika exekúcií do budúcnosti.upozornil. Riešeniu by mala pomôcť práve podrobná analýza, ktorú predloží ministerka spravodlivosti a na základe ktorej bude následne koalícia vo vláde a parlamente postupovať.Významná dohoda koaličných partnerov vznikla podľa Fica aj na pripravovanom sociálnom balíku.podčiarkol.Na budúci týždeň sa k tejto téme opäť stretnú predsedovia koaličných strán aj s ministrom financií Petrom Kažimírom a práce Jánom Richterom (obaja Smer-SD).avizoval premiér.Zo všetkých návrhov, ktoré predstavili jednotliví koaliční partneri, vznikne podľa neho množina opatrení, ktorú potom spoločne predstavia. Konkrétne legislatívne návrhy by sa mali dostať na septembrovú schôdzu parlamentu a účinné by vo väčšine prípadov mali byť pravdepodobne od začiatku budúceho roka.Aj ostatní predsedovia koaličných strán avizovali ochotu dospieť ku kompromisu.zdôraznil Danko.Koaličná rada dnes hovorila aj o ďalšom plnení programového vyhlásenia vlády či o príspevku SR v boji proti terorizmu.doplnil Fico.