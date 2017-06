Koalícia sa ešte nedohodla, čo s nomináciou M. Jankovskej

Monika Jankovská, archívne foto. Foto: TASR - Radovan Stoklasa Foto: TASR - Radovan Stoklasa

Bratislava 16. júna (TASR) - V koalícii stále nepadla dohoda v otázke nominácie štátnej tajomníčky ministerstva spravodlivosti Moniky Jankovskej (nom. Smeru-SD) do Súdnej rady SR, ktorá je problém pre šéfku rezortu justície Luciu Žitňanskú (Most-Híd). Rokovania pokračujú, potvrdil na dnešnej tlačovej konferencii predseda Mosta-Híd Béla Bugár.Žitňanská mala rokovať s premiérom Robertom Ficom. Jankovskej nominácia je pre ňu neprijateľná. Údajne bude zvažovať svoje zotrvanie vo funkcii v prípade, ak Jankovská do Súdnej rady prejde. Most-Híd podľa predsedu poslaneckého klubu Gábora Gála stojí za Žitňanskou a Jankovskej nomináciu považuje za problém. Je za nájdenie dohody. Nepovedal, či strana vystúpi z koalície, ak by Žitňanská podala demisiu.Jankovskú, ktorá prešla do politiky zo sudcovskej funkcie, navrhol do Súdnej rady predseda ústavnoprávneho výboru Róbert Madej zo Smeru-SD. Žitňanská dlhodobo presadzuje, aby bola Súdna rada čo najviac oslobodená od politických vplyvov. Voľba je naplánovaná na aktuálnu schôdzu Národnej rady SR. Predseda Mosta-Híd Béla Bugár po skúsenosti s voľbou šéfa Rozhlasu a televízie Slovenska, pri ktorej sa koalícia nedohodla, uviedol, že do budúcnosti bude presadzovať, aby sa o personálnych zmenách hlasovalo len vtedy, ak bude dohoda v koalícii.