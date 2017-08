Koalícia sa vyjadrí ku kauze rozdeľovania eurofondov.Po Koaličnej rade

Na snímke zľava predseda NR SR Andrej Danko (SNS), predseda vlády SR Robert Fico (SMER-SD) a podpreseda NR SR Béla Bugár (Most - Híd) počas tlačovej konferencie po koaličnej rade. Bratislava, 13. marca 2017. Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 2. augusta (TASR) - Kauzou prerozdeľovania eurofondov na vedu a výskum, pre ktorú čelí kritike opozície minister školstva Peter Plavčan (nominant SNS), sa bude zaoberať aj koalícia. Premiér Robert Fico (Smer-SD) prostredníctvom videa na sociálnej sieti dnes informoval, že sa k tejto téme spoločne vyjadria po rokovaní Koaličnej rady. Najbližšie sa má konať vo štvrtok 3. augusta.Predseda vlády vo videu reagoval aj na medializované informácie, že pri rozdeľovaní eurofondov na vedu a výskum mohlo dôjsť aj ku korupcii. Ako tvrdí, je už veľmi neskoro povedať do médií, že si nejaký úradník niečo pýtal.povedal Fico.V prípade, ak sa niekto stretne s korumpovaním zo strany úradníka, odporúča obrátiť sa na políciu.skonštatoval premiér. V tomto smere vníma skôr potrebu sofistikovanejších prístupov ako mediálnych vyhlásení, ktoré urobí podľa jeho slov niekto po tom, čo mu nebol pridelený nejaký projekt či peniaze.podotkol Fico.Pre kauzu prerozdeľovania eurofondov na ministerstve školstva žiada opozícia odchod ministra školstva Plavčana aj to, aby sa SNS vzdala ministerstva školstva. Rozdeľovanie eurofondov má riešiť aj Národná kriminálna agentúra (NAKA). Ministerstvo školstva sa k policajnej kontrole nevyjadruje, šéf rezortu však víta činnosť kompetentných orgánov. Výzva na podporu priemyselných výskumno-vývojových centier je už podľa rezortu školstva uzavretá. Po jej uzavretí už podľa Plavčana prebieha štandardná kontrola Najvyššieho kontrolného úradu SR.Pri druhej problematickej výzve na podporu dlhodobého strategického výskumu a vývoja, na ktorú upozornili rektori vysokých škôl a predseda Slovenskej akadémie vied, už požiadal minister o kontrolu Európsku komisiu. Nakoľko táto výzva je stále otvorená, do ukončenia kontrol bol proces schvaľovania projektov pozastavený. Ministerstvo školstva tvrdí, že niektorí opoziční politici zneužívajú tému eurofondov len na svoju vlastnú propagáciu. Vyhlasovanie výziev z Operačného programu Výskum a inovácie (OPVaI), uzatváranie zmlúv s úspešnými uchádzačmi či samotná realizácia procesu implementácie projektov je podľa rezortu v kompetencii Výskumnej agentúry ako sprostredkovateľského orgánu. Výskumná agentúra je jednou zo 16 priamo riadených organizácií ministerstva školstva, ktoré sa taktiež dištancuje od spájania medializovaných informácií o údajných korupčných aktivitách niektorých odborných hodnotiteľov s ministerstvom.