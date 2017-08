KOALÍCIA:Stavba R2 bude pokračovať podľa programového vyhlásenia vlády

Na snímke zľava predseda strany SNS Andrej Danko, predseda strany SMER-SD Robert Fico a predseda strany Most-Híd Béla Bugár počas tlačovej konferencie po rokovaní Koaličnej rady v Bratislave 3. augusta 2017. Foto: TASR - Michal Svítok Foto: TASR - Michal Svítok

Bratislava 3. augusta (TASR) – Výstavba rýchlostnej cesty R2 smerom od Zvolena na Košice bude pokračovať tak, ako je to naplánované v programovom vyhlásení vlády. Zhodli sa na tom dnes počas rokovania koaličnej rady lídri vládnych strán Smeru-SD, SNS a Mosta-Híd.zdôraznil predseda vlády a strany Smer-SD Robert Fico po zasadnutí koaličnej rady.Zároveň doplnil, že ho. Narážal tým na predbežné stanovisko Útvaru hodnoty za peniaze z ministerstva financií, ktorý označil pokračovanie budovania rýchlostnej cesty R2 smerom na Košice v plnom profile za nerentabilné. Niekde napríklad odporúčal možnosť rekonštrukcie a rozšírenia súčasnej cesty I. triedy s tým, že na finálnom návrhu v súvislosti s touto cestou sa stále pracuje a hľadá sa riešenie, ktoré môže byť postavené skôr a lacnejšie ako pôvodný návrh rýchlostnej cesty v plnom profile.dodal Fico. Očakáva preto od ministra dopravy Árpáda Érseka (Most-Híd), že pripraví všetky rozhodnutia v tomto duchu a že stavba R2 bude pokračovať tak, ako je to navrhnuté v programovom vyhlásení vlády.Predseda Mosta-Híd Béla Bugár súčasne zdôraznil, že vládna koalícia znovu potvrdila, že žiadne spomalenie alebo zastavenie výstavby tejto rýchlostnej cesty nebude.avizoval Bugár. Následne ďalší rok sa podľa neho môžu v závislosti od financií súťažiť ďalšie tri časti, medzi nimi aj úsek s tunelom Soroška.doplnil Bugár. Môže podľa neho zobrať do úvahy niektoré názory, ale v prvom rade by mali ľudia vidieť, že pre vládu je dôležité napomôcť tomu, aby nezamestnanosť klesala. Ak totiž štát chce podľa Bugára bojovať proti nezamestnanosti v tomto regióne, potrebuje tam dotiahnuť investorov, a tým pádom aj vybudovať cestnú sieť.Súčasne aj strana SNS podľa jej predsedu Andreja Danka plne podporuje úmysel dostavby rýchlostnej cesty R2.dodal Danko. On sám by podľa vlastných slov išiel aj oveľa odvážnejšie pri čerpaní úverových zdrojov do investícií do týchto oblastí.