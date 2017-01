Koalícia údajne zvažuje nomináciu P. Kresáka na ombudsmana

Na archívnej snímke poslanec Peter Kresák. Foto: TASR - Michal Svítok Foto: TASR - Michal Svítok

Bratislava 10. januára (TASR) - Koalícia a opozícia hľadajú kandidátov na nového verejného ochrancu práv. Ako možný kandidát koalície sa spomína poslanec Národnej rady SR za Most-Híd Peter Kresák. Podľa informácií TASR podporu pre neho zvažuje aj najsilnejšia vládna strana Smer-SD. "" reagoval pre TASR Kresák.Koaličné strany Smer-SD, SNS a Most-Híd sa k menám nevyjadrujú. Zhodne tvrdia, že témou kandidáta na ombudsmana sa bude zaoberať koalícia na svojich najbližších stretnutiach. Parlament bude voliť nového verejného ochrancu práv 8. februára. Terajšej ombudsmanke Jane Dubovcovej končí funkčné obdobie 28. marca. Návrhy na kandidátov majú poslanci predkladať najneskôr do 27. januára do 16. hodiny.O kandidátovi na ombudsmana bude hovoriť aj Opozičná rada, ktorá je zložená z SaS a OĽaNO-NOVA. Ako možný opozičný kandidát sa spomínal poslanec za SaS Martin Poliačik, ktorý však zrejme bude mať problém získať podporu opozičných kolegov. Poliačik sa k téme vyjadrovať nechce, v SaS tvrdia, že o tejto téme sa v strane ešte nerokovalo." povedal pre TASR predseda SaS Richard Sulík." povedal pre TASR líder OĽaNO-NOVA Igor Matovič, podľa ktorého si "vládny zlepenec zvolí niekoho povoľného".Poliačik sa nepozdáva ani šéfovi hnutia Sme rodina Borisovi Kollárovi.povedal pre TASR.Za ombudsmana možno zvoliť občana Slovenskej republiky, ktorý v deň voľby dosiahol vek 35 rokov, má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, je bezúhonný a jeho vzdelanie, schopnosti, skúsenosti a morálne vlastnosti dávajú záruku, že funkciu verejného ochrancu práv bude riadne vykonávať.Verejný ochranca práv nesmie byť členom politickej strany ani politického hnutia, musí mať trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a súhlasiť s voľbou. Dubovcová sa už vyjadrila, že kandidovať do funkcie opätovne nebude.