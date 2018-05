KOALÍCIA: Ústavný sudca by mal mať najmenej 45 rokov a ovládať jazyk

Ústavný súd SR, ilustračná snímka. Foto: TASR František Iván Foto: TASR František Iván

Bratislava 22. mája (TASR) - Vek minimálne 45 rokov, ovládanie aspoň jedného svetového jazyka, ale aj absolvovaná justičná resp. advokátska či prokurátorská skúška. Aj toto by mohli byť nové kritériá výberu kandidátov na ústavných sudcov tak, ako sa na nich zhodla vládna koalícia.povedal predseda Smeru-SD Robert Fico s dôvetkom, že nové podmienky výrazne zúžia okruh ľudí, ktorí sa budú môcť prihlásiť za kandidátov na sudcov Ústavného súdu (ÚS) SR, zároveň však zvýšia kvalitu tejto inštitúcie.Šéf NR SR Andrej Danko (SNS) na margo vekovej hranice zdôraznil, že človek, ktorý nemá isté šediny či skúsenosti, by sa nemal o takýto post uchádzať.odkázal. Podľa predsedu Mostu-Híd Bélu Bugára koalícia uvažuje aj o tom, ako bude prebiehať samotné vypočúvanie kandidátov na pôde Ústavnoprávneho výboru NR SR.Premiér Peter Pellegrini (Smer-SD) doplnil, že minister spravodlivosti Gábor Gál (Most-Híd) má pokyn pripraviť zákon čo najskôr tak, aby budúcoročná voľba kandidátov na ústavných sudcov prebehla už podľa nových pravidiel.Ústavný súd SR čaká vo februári 2019 zásadná obmena, vymení sa deväť z jeho celkovo 13 sudcov. V novom zložení bude pracovať do roku 2031. Predošlá ministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská (Most-Híd) to označila za tému roka 2018 a už na jeho začiatku predstavila v koalícii svoj návrh zmien. Rozhovory vo vládnej trojke o tejto téme však viazli. Naplno sa rozbehli až po marcovej vládnej kríze, ktorú vyvolala vražda novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice.