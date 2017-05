Koalícia v Bulharsku predstavila nový vládny kabinet

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Sofia 3. mája (TASR) - Víťaz parlamentných volieb v Bulharsku, stredopravicová strana GERB (Občania za európsky rozvoj Bulharska), vymenovala dnes nových ministrov na čele so svojím lídrom Bojkom Borisovom. Ten sa ako premiér koaličnej vlády ujme postu ministerského predsedu už po tretí raz.Proeurópsky a protrhovo zameraná GERB, ktorá zvíťazila v marcových predčasných parlamentných voľbách, ale nedisponuje úplnou väčšinou, vytvorila nový vládny kabinet so stranou Spojení vlastenci (OP), ktorá je alianciou troch nacionalistických frakcií a voči EÚ zaujíma kritický postoj.GERB vymenovala za ministra financií Vladislava Goranova, ktorý tento post zastával aj v Borisovovej poslednej vláde. Strana si tiež zachová kontrolu nad rezortmi infraštruktúry, energetiky a diplomacie.Nacionalisti, ktorí sa do bulharskej vlády dostali po prvý raz, si zabezpečili dve vicepremiérske kreslá a vedúce funkcie v rezortoch obrany, hospodárstva a životného prostredia.Všeobecne sa predpokladá, že novej vláde, ktorá bude pri moci nasledujúce štyri roky, zákonodarný zbor vo štvrtok vysloví dôveru, uvádza agentúra Reuters. Kabinet by zároveň mal rešpektovať záväzky Bulharska voči EÚ a NATO.Jednou z kľúčových úloh novej bulharskej vlády bude úspešné zvládnutie rotujúceho šesťmesačného predsedníctva v Rade Európskej únie, ktoré sa začne v januári budúceho roku. Očakávajú sa vtedy náročné rokovania s Britániou ohľadne jej odchodu z EÚ.V oblasti domácej politiky sa GERB a OP dohodli na zvýšení minimálnej výšky dôchodkov, posilnení ekonomického rastu, zdvojnásobení učiteľských platov a zvýšení priemernej mesačnej mzdy o 50 percent.Koalícia má v parlamente iba jednomiestnu väčšinu, podporuje ju však aj populistická strana Volja (Vôľa). GERB získala 95 kresiel v 240-miestnom zákonodarnom zbore, kým OP skončila vo voľbách tretia so ziskom 27 poslaneckých mandátov.Socialisti, ktorí sa počas predvolebnej kampane dovolávali užších vzťahov s Ruskom, zostávajú s 80 parlamentnými kreslami v opozícii a vo voľbách získali druhý najvyšší počet odovzdaných hlasov.Borisov, bývalý starosta Sofie, slúžil ako premiér od roku 2009 až do odstúpenia niekoľko mesiacov pred vypršaním svojho prvého mandátu - pod nátlakom protestov proti politike úsporných opatrení, ktorú presadzoval. Od jesene 2014 stál na čele bulharskej vlády opäť, o dva roky neskôr však znova rezignoval, tentoraz po volebnom neúspechu kandidátky GERB-u v prezidentských voľbách Cecky Cačevovej, ktorú porazil Rumen Radev.