Koalícia vedená USA zablokovala konvoj evakuovaných militantov IS

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bejrút 30. augusta (TASR) - Američanmi vedená koalícia zablokovala dnes konvoj s bojovníkmi tzv. Islamského štátu (IS) a ich rodinami, ktorý v sprievode sýrskej armády smeroval zo západu na východ - do bašty IS. Koalícia zároveň zbombardovala militanov, ktorí išli privítať svojich druhov v konvoji. Informovala o tom agentúra Reuters s odvolaním sa na vyhlásenie koalície.Lietadlá na juhovýchode Sýrie zničili cestu a most, aby sa konvoj nedostal na územie ovládané IS. Neskôr zaútočili na vozidlá s bojovníkmi IS, ktorí smerovali zo svojho územia v ústrety konvoju.V konvoji autobusov, ktorý vyrazil v pondelok z pohoria Kalamún na západe Sýrie smerom k východosýrskemu mestu Dajr az-Zaur - bašte IS, je približne 300 militantov a takmer rovnaký počet členov ich rodín, uviedla agentúra AP.Evakuácia militantov a ich rodín sa uskutočnila na základe dohody uzavretej medzi sunnitským Islamským štátom a libanonským šiitským hnutím Hizballáh, ktoré bojuje na strane sýrskych vládnych síl verných tamojšiemu prezidentovi Bašárovi Asadovi. Ako protislužbu za možnosť opustiť Kalamún vydá Islamský štát Hizballáhu telá jeho bojovníkov zabitých v Sýrii. Väčšina džihádistov do Kalamúnu utiekla, keď sa pod tlakom ofenzívy libanonskej armády stiahla zo severovýchodnej časti Libanonu.Koalícia ale nie je viazaná dohodou medzi IS a Hizballáhom, obhajoval útoky jej hovorca, americký plukovník Ryan Dillon.Dohodu kritizoval aj Irak, ktorého armáda bojuje proti IS v oblastiach susediacich s východnou časťou Sýrie.reagoval v utorok iracký premiér Hajdar Abádí.Vodca libanonského militantného hnutia Hizballáh Hasan Nasralláh dnes dohodu obhajoval. Podľa jeho slov s ňou súhlasilo sýrske vedenie a počet militantov je malý.