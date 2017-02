Koalícia vidí populizmus v Beblavého návrhu na zrušenie VÚC

Na snímke poslanec Miroslav Beblavý (nezaradený). Foto: TASR/Štefan Puškáš Foto: TASR/Štefan Puškáš

Janckulík: Dokážem regiónu pomôcť viac

Macháčková: Žiaden zo zásadných cieľov VÚC sa nenaplnil

Bratislava 10. februára (TASR) - Návrh na zrušenie Vyšších územných celkov (VÚC) bez náhrady od Miroslava Beblavého (nezaradený) nenašiel v radoch koaličných poslancov pochopenie. Tí vidia v iniciatíve opozičného poslanca populizmus, zbytočnosť aj mlátenie prázdnej slamy.odkázal Beblavému Dušan Bublavý (Smer-SD). Zároveň ho upozornil, že parlament minulý týždeň schválil zmenu zákona, ktorý zrušil druhé kolo volieb predsedov VÚC.odkázal.Igor Janckulík (Most-Híd) ako krajský poslanec priznal, že jeho predstava bola, že zo svojej pozície dokáže regiónu pomôcť viac.odporučil.Podpredseda SNS Anton Hrnko po Beblavého argumentoch za zrušenie VÚC vyhlásil, že je strašné, čo tu človek počúva. "" povedal.Mariánovi Kérymu (Smer-SD) sa nepáči, že Beblavý verejnosti podsúva len prešľapy a zlyhania VÚC. "upozornil.Beblavého sa zastal šéf Sme rodina Boris Kollár.deklaroval.Miroslav Beblavý so spoluautorkou Katarínou Macháčkovou (nezaradená) argumentujú, že štát by zrušením krajov počas najbližších piatich rokov ušetril viac ako 200 miliónov eur, a to zrušením volieb či nákladov na fungovanie zastupiteľstva.Macháčková je presvedčená, že po 15 rokoch existencie možno zhodnotiť, že žiaden zo zásadných cieľov VÚC sa nenaplnil. "povedala s tým, že kraje nepriniesli ani oživenie demokracie a väčší záujem o správu vecí verejných, keďže volieb do VÚC sa zúčastňuje len asi každý piaty obyvateľ.Podľa Beblavého a Macháčkovej návrhu sa majú kompetencie VÚC prerozdeliť medzi obce a mestá na jednej strane a štát na strane druhej. Mestá a obce majú prevziať napr. školské, sociálne či kultúrne zariadenia, najmä tie, ktoré majú miestny charakter. Tam, kde mestá nie sú vhodné, majú kompetencie prejsť pod štát. Napr. cesty v správe VÚC mali byť pod kuratelou Slovenskej správy ciest, avšak okrem tých, ktoré sú v intraviláne miest a obcí.Beblavý zároveň zopakoval, že VÚC sú pod minimálnou verejnou kontrolou, preto sú ideálnym odkladiskom pre politikov B a C kategórie, na ktorých sa nedostáva pri celoštátnom biznise. Podľa jeho slov je odpoveďou na odmietavý postoj Smeru-SD štruktúra jeho poslaneckého klubu v NR SR. Beblavý poukázal, že tento poslanecký klub má 49 členov a až 20 poslancov je priamo napojených na kraje a profitujú z toho." povedal Beblavý s tým, že za posledných 12 rokov VÚC nepribudla jediná významná kompetencia, ale počet ich zamestnancov sa navýšil o 57 percent.