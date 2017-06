Koalícia zamietla, aby P. Kažimír referoval o výbere DPH

Na archívnej snímke minister financií SR Peter Kažimír Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Bratislava 13. júna (TASR) - Minister financií Peter Kažimír (Smer-SD) nemusí doniesť do parlamentu zoznam ľudí, ktorí si v rokoch 2012 až 2016 uplatnili vratky DPH vyššie ako 500.000 eur. Plénum NR SR dnes totiž nepodporilo návrh opozičného poslanca Milana Krajniaka (Sme rodina), ktorý to žiadal.Krajniak zároveň neuspel s návrhom predložiť zoznam dlžníkov na DPH nad 500.000 eur v rokoch 2012 až 2016. "V tomto štáte sa ročne na DPH stratí viac ako 2,2 miliardy eur. Tridsať percent DPH sa v tomto štáte neodvedie. Chcem vedieť prečo a kto za to môže?" odkázal Krajniak.Poslanec Branislav Gröhling (SaS) sa zase dožadoval informácie od ministra školstva Petra Plavčana (nominant SNS) o stave reformného dokumentu Učiace sa Slovensko.odkázal Gröhling. Ani jeho návrh neprešiel.Neuspel ani Jozef Viskupič (OĽaNO-NOVA), ktorý si chcel od šéfa RTVS Václava Miku vypočuť správu o činnosti telerozhlasu a plénum neodobrilo ani návrh Jána Marosza (OĽaNO-NOVA), ktorý sa dožadoval zverejnenia zmlúv o výkupe pozemkov pod cestami D4 a R7.