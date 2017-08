Koaličná rada má vo štvrtok hovoriť o výstavbe R2

Ilustračné foto. Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Bratislava 2. augusta (TASR) - Koalícia by sa vo štvrtok 3. augusta mala zaoberať ďalšou výstavbou rýchlostnej cesty R2 smerom na Košice. Stretnutie Koaličnej rady TASR potvrdili viaceré zdroje z koalície. Tému R2 chce otvoriť Most-Híd. Nie je vylúčené, že na Koaličnej rade sa bude hovoriť aj o kauze prerozdeľovania eurofondov na vedu a výskum, pre ktorú čelí kritike opozície minister školstva Peter Plavčan (nominant SNS).Pre R2 sa na Gemeri konalo už pár protestov. Ľuďom sa nepozdáva predbežné stanovisko Útvaru hodnoty za peniaze Ministerstva financií (MF) SR, ktorý neodporučil výstavbu ďalšieho úseku R2 Rožňava – Jablonov nad Turňou. Jeho súčasťou je aj tunel Soroška. Tento projekt nepovažujú za ekonomicky rentabilný a odporúčajú posúdiť možnosť rekonštrukcie a rozšírenia cesty I. triedy s prípadnými stúpacími pruhmi cez Sorošku.Útvar hodnoty za peniaze však dodal, že na finálnom návrhu v súvislosti s výstavbou rýchlostnej cesty R2 sa stále pracuje s tým, že sa hľadá riešenie, ktoré môže byť postavené skôr a lacnejšie ako pôvodný návrh rýchlostnej cesty v plnom profile.Minister dopravy a výstavby Árpád Érsek (Most-Híd) s rozšírením súčasnej cesty o dva pruhy nesúhlasí. Rovnako sa nestotožňuje s argumentom, že nezamestnanosť po vybudovaní diaľnice klesne len v takej miere, ako klesala doposiaľ. Predseda Mosta-Híd Béla Bugár pripomenul, že dostavba R2 je cieľom, ktorý je stanovený v programovom vyhlásení vlády (PVV).vyhlásil na jednom z protestov, kde avizoval aj iniciovanie Koaličnej rady.V programovom vyhlásení vlády sa píše, že vláda bude pokračovať v rozvoji dopravnej infraštruktúry, osobitne rýchlostných ciest R2, R3, R4, R7.uvádza sa ďalej v PVV.Témou rokovania Koaličnej rady by údajne mala byť aj kauza prerozdeľovania eurofondov na ministerstve školstva. Opozícia pre ňu žiada odchod ministra školstva Plavčana aj to, aby sa SNS vzdala ministerstva školstva. Rozdeľovanie eurofondov má riešiť aj Národná kriminálna agentúra (NAKA). Ministerstvo školstva sa k policajnej kontrole nevyjadruje, šéf rezortu však víta činnosť kompetentných orgánov. Výzva na podporu priemyselných výskumno-vývojových centier je už podľa rezortu školstva uzavretá. Po jej uzavretí už podľa Plavčana prebieha štandardná kontrola Najvyššieho kontrolného úradu SR.Pri druhej problematickej výzve na podporu dlhodobého strategického výskumu a vývoja, na ktorú upozornili rektori vysokých škôl a predseda Slovenskej akadémie vied, už požiadal minister o kontrolu Európsku komisiu. Nakoľko táto výzva je stále otvorená, do ukončenia kontrol bol proces schvaľovania projektov pozastavený.