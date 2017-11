Koaličné rokovania v Rakúsku pokračovali bez zverejnenia detailov

Na archívnej snímke predseda Slobodnej strany Rakúska (FPÖ) Heinz-Christian Strache (vpravo) a rakúsky minister zahraničných vecí a predseda Rakúskej ľudovej strany (ÖVP) Sebastian Kurz. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Viedeň 1. novembra (TASR) - Rakúska ľudová strana (ÖVP) a Slobodná strana Rakúska (FPÖ) pokračovali v utorok v rokovaniach o vytvorení koaličnej vlády prerokúvaním finančných otázok za účasti lídrov oboch subjektov - Sebastiana Kurza a Heinza-Christiana Stracheho. Verejnosť sa po zhruba trojhodinových rozhovoroch nedozvedela o výsledkoch nič konkrétneho, aktéri zdôraznili len ich konštruktívny charakter.Rokovania potenciálnych koaličných partnerov budú pokračovať vo štvrtok, avšak ani po tomto kole sa ešte neočakáva zverejnenie detailov. S tými by mali pred zástupcov médií predstúpiť až na tlačovej konferencii v piatok.Vyplýva to z informácií, ktoré priniesol v utorok rakúsky verejnoprávny rozhlas ORF.Podľa rovnakého zdroja je v súčasnosti predmetom rokovaní rozpočtová situácia v jednotlivých rezortoch. Údajne sa pri tom zvažuje i možnosť zrušenia niektorých z opatrení, ktoré boli prijaté po rozchode ľudovcov a sociálnych demokratov pred niekoľkými mesiacmi. Účastníci sa venujú aj problematike možného zníženia finančného zaťaženia obyvateľstva i firiem v období vládnutia novej rakúskej vlády.Ľudovci a slobodní sa už krátko po otvorení rokovaní dohodli na ich pokračovaní v piatich tematických blokoch, ktoré budú zahŕňať celkove 25 odborných skupín.V bloku Štát a spoločnosť to sú Médiá, Súdnictvo, Šport, Umenie a kultúra, Reforma správy a ústavy, Európa a zahraničná politika a Interpretácia.Súčasťou bloku Bezpečnosť, poriadok a ochrana vlasti sú iba dve odborné skupiny, a to Vnútorná bezpečnosť a Obrana krajiny.Pod tematický blok Korektnosť a nová spravodlivosť zaradili aktéri rokovaní odborné skupiny Zdravie, Práca, Dôchodky, Ženy, Rodina a mládež, ako aj Sociálne otázky a ochrana spotrebiteľov.Päť odborných skupín je súčasťou bloku Miesto, a to Financie a dane, Cestovný ruch, Energetika, Hospodárstvo a debyrokratizácia a Doprava a infraštruktúra.Piatym z tematických blokov je Budúcnosť. Jeho súčasťou budú odborné skupiny Veda a výskum, Digitalizácia a inovácia, Vzdelávanie, Životné prostredie, Pôdohospodárstvo a vidiek.