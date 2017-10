Koaliční poslanci navrhujú zmeny v novele o sociálnych službách

Na snímke Irén Sárközy (Most-Híd), archívna snímka Foto: TASR - Michal Svítok Foto: TASR - Michal Svítok

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 17. októbra (TASR) - Poskytovanie príspevku na sociálne služby nemá byť podmienené poradím žiadateľa. Koaličná poslankyňa Irén Sárközy (Most-Híd) predložila pozmeňujúci návrh k novele zákona o sociálnych službách, o ktorej rokuje parlament už v druhom čítaní. Doteraz predkladala v pléne návrhy najmä opozícia. Celkovo sa počet pozmeňujúcich návrhov poslancov vyšplhal na 18.priblížila v pléne Irén Sárközy. Novela zákona podmieňuje poskytnutie finančného príspevku na sociálne služby zo štátneho rozpočtu na výšku rozpočtových zdrojov ministerstva práce len do vyčerpania sumy vyčlenenej v rozpočte rezortu na príslušný rozpočtový rok a podľa poradia doručenia žiadostí. Podľa Sárközy, ak by aj žiadateľ splnil všetky podmienky ustanovené v zákone, nemusel by získať tento príspevok.podotkla Sárközy.Ďalší pozmeňujúci návrh predložila k novele poslankyňa SNS Magdaléna Kuciaňová.priblížila Kuciaňová.Nezaradená poslankyňa Alena Bašistová zase navrhuje upraviť lehoty na vydávanie posudkov a rozhodnutí o odkázanosti. Toto rozhodovanie zo strany samospráv sa bude aj naďalej riadiť zákonom o správnom konaní. V praxi to bude znamenať, že lehota na vydanie týchto rozhodnutí bude tak ako doteraz 60 dní a nebude sa predlžovať o ďalších 30 dní. Zjednoduší sa tiež prístup odkázaných ľudí, akými sú napríklad týrané matky alebo bezdomovci k službám krízovej intervencie. Financovanie služieb krízovej intervencie taktiež nemá byť podmienené ich objednaním zo strany obcí.Taktiež sa odloží systém hodnotenia kvality sociálnych služieb. Po novom sa má začať realizovať až od 1. septembra 2019, namiesto od 1. januára budúceho roka. Tento pozmeňujúci návrh predložila poslankyňa Jana Vaľová (Smer-SD).