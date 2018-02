Koaličnú dohodu by nemeckí lídri chceli signovať a predstaviť v utorok

Na snímke šéf Sociálnodemokratickej strany Nemecka (SPD) Martin Schulz. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Berlín 5. februára (TASR) - Lídri nemeckých strán únie CDU/CSU a sociálnych demokratov z SPD by podľa neoficiálneho scenára mohli predbežne signovať návrh koaličnej dohody v utorok o 9.00 h SEČ a následne predložiť dokument straníckym grémiám a členom parlamentných klubov.Podľa priebehu stále pokračujúcich rokovaní v Berlíne je však pripravených viacero harmonogramov postupu, informovala v pondelok tlačová agentúra DPA.Širokej verejnosti by však predsedovia Kresťanskodemokratickej únie (CDU), Kresťanskosociálnej únie (CSU) a Sociálnodemokratickej strany Nemecka (SPD) - Angela Merkelová, Horst Seehofer a Martin Schulz - chceli hotový dokument predstaviť v utorok predpoludním.Ako je známe, hotovú koaličnú dohodu musí v zmysle rozhodnutia vedenia SPD schváliť väčšinou hlasov i členská základňa strany, ktorú tvorilo zhruba 440.000 členov.Presný počet oprávnených na hlasovanie bude známy po pondelkovom vypršaní termínu, keď do strany môžu vstúpiť noví členovia s hlasovacím právom. Tento proces by mohol trvať niekoľko týždňov, jestvujú však aj úvahy o alternatívnom riešení, ktoré by mohlo umožniť oznámenie verdiktu členov SPD už v prvom marcovom týždni.