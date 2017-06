Kobajaši rozprášil rekord okruhu 24 h Le Mans, ARC Bratislava 28.

Japonský pilot Kamui Kobajaši. Foto: TASR/AP Photo Foto: TASR/AP Photo

Výsledky kvalifikácie 24 hodín Le Mans 2017:



LMP1: 1. Toyota Gazoo Racing 7 (Toyota TS050 - Hybrid) 3:14,791 min - rekord okruhu, 2. Toyota Gazoo Racing 8 (Toyota TS050 - Hybrid) +2,337 s, 3. Porsche LMP Team 1 (Porsche 919 Hybrid) +2,468, 4. Porsche LMP Team 2 (Porsche 919 Hybrid) +3,276, 5. Toyota Gazoo Racing 9 (Toyota TS050 - Hybrid) +3,834, 6. Bykolles Racing Team 4 (Enso CLM P1/01 - Nismo) +9,379



LMP2: 7. G-Drive Racing 26 (Oreca 07 - Gibson) +10,561 (rekord okruhu v kategórii LMP2 - 3:25,325 min), ... 28. ARC BRATISLAVA 49 (Ligier JSP217 - Gibson) +19,130



LMGTE Pro: 32. Aston Martin Racing 97 (Aston Martin Vantage) +36,046 (3:50,837 min - rekord okruhu v kategórii LMGTE Pro)



LMGTE Am: 45. Larbre Competition 50 (Chevrlote Corvette C7.R) +38,052 (3:52,843 min - rekord okruhu v kategórii LMGTE Am)

Ďalší program:



piatok 16. júna: prehliadka jazdcov (17.30 - 19.00)

sobota 17. júna: zahrievacie kolá (9.00 - 9.45), štart (15.00)

nedeľa 18. júna: cieľ (15.00)

Le Mans 16. júna (TASR) - Japonský pilot Kamui Kobajaši sa v kvalifikácii vytrvalostných motoristických pretekov 24 hodín Le Mans postaral o výrazné prekonanie rekordu okruhu La Sarthe. Na hybridnej Toyote s číslom 7 dosiahol na trati dlhej 13.629 metrov čas 3:14,791 minúty. Predchádzajúce maximum (3:17,475 min) držal od roku 2015 Nemec André Lotterer. Slovenský tím ARC Bratislava (LMP2) v zložení Miroslav Konôpka, Konstantins Calko a Rik Breukers zaostal za najrýchlejšou posádkou o 19,310 sekundy a zaradil sa na celkovú 28. priečku. V záverečnej tretej kvalifikácii si však nepripísal žiaden čas.Prvých šesť miest v kvalifikácii obsadili prototypy kráľovskej kategórie LMP1. Spoločne so sedmičkou bude v prvom rade Toyota číslo 8, nasledujú obe Porsche, Toyota 9 a jediný súkromný účastník LMP1 Bykolles Racing Team. Rekordy padli aj vo zvyšných troch kategóriách. Na siedmej priečke skončil držiteľ pole position v LMP2 G-Drive Racing 26, ktorého jazdec Alex Lynn zvládol okruh za 3:25.325 minúty. V LMGTE Pro sa to časom 3:50,837 minúty podarilo Aston Martinu číslo 97, za jeho volantom sedel Darren Turner. Medzi amatérskymi automobilmi LMGTE Am stanovil nové maximum Fernando Rees na Chevrolet Corvette vo farbách tímu Larbre Competition (č. 50).V piatok je na dráhe pokoj, ale na námestí Republiky vo francúzskom meste Le Mans sa koná po 22. raz slávnostná prehliadka jazdcov na veteránoch. V sobotu už bude napätie cítiť pri ranných zahrievacích kolách, prípravy na štart sa začnú o 13.25 h a všetko vypukne letmým štartom odmávaným francúzskou vlajkou presne o pätnástej hodine.