Kobe Steel falšovala údaje o kvalite hliníka do áut či lietadiel

Tokio 12. októbra (TASR) - Japonská oceliareň Kobe Steel sa dostala do obrovských problémov, keď v týchto dňoch priznala, že falšovala údaje o kvalite hliníka, medi a ďalších materiálov využívaných na výrobu viacerých produktov, medzi nimi lietadiel, automobilov, vlakov či rakiet. Šéf spoločnosti navyše dnes uviedol, že problém sa pravdepodobne rozšíril aj za hranice Japonska.Hiroja Kawasaki po stretnutí s predstaviteľmi vlády, ktorí vedenie firmy vyzvali na poskytnutie podrobností o rozsahu falšovania a predloženie riešení, uviedol, že škandál s falšovaním údajovDodal však, že firma urobí všetko preto, aby svoju dôveryhodnosť v očiach investorov aj zákazníkov dostala na pôvodnú úroveň.Kobe Steel, tretia najväčšia oceliarska spoločnosť v Japonsku, cez víkend priznala, že od začiatku septembra 2016 do konca augusta tohto roka falšovala údaje o produktoch z hliníka a medi, ktoré dodala približne 200 zákazníkom. K falšovaniu údajov malo prichádzať pri produktoch používaných v lietadlách, rýchlovlakoch, automobiloch, ale aj v kozmických raketách či zbrojárskej technike. Šéf firmy Kawasaki v tejto súvislosti dodal, že spoločnosť zistila aj ďalšie prípady falšovania, vrátane prevádzok v zahraničí. Okrem výrobkov z hliníka a medi bol zistený aj prípad falšovania údajov v prípade dodávky železného prachu. V súvislosti s týmito informáciami viaceré firmy už začali s kontrolami.Pre Japonsko je to ďalšia nepríjemná informácia, keďže japonské firmy boli v minulých rokoch považované za symbol kvality. V poslednom období sa však ukázalo, že mnohé sa uchýlili k manipulácii údajov. Medzi nimi boli napríklad automobilky Nissan, Mitsubishi či známy výrobca airbagov Takata. V roku 2015 sa zasa zistilo, že spoločnosť Toyo Tire & Rubber falšovala údaje, aby jej vláda schválila produkty v oblasti seizmickej izolácie. A konglomerát Toshiba dodnes zápasí s dôsledkami škandálu spojeného s nadhodnocovaním ziskov.