Kobe Steel možno pre škandál nezverejní prognózu zisku za celý rok

Ilustračné foto. Foto: TASR - Branislav Račko Foto: TASR - Branislav Račko

Tokio 23. októbra (TASR) - Japonská oceliarska spoločnosť Kobe Steel uvažuje o tom, že na budúci týždeň nezverejní prognózu zisku za celý obchodný rok 2017/2018. Firma totiž nevie odhadnúť, do akej miery sa na celoročných výsledkoch odrazí najnovší škandál spojený s falšovaním údajov o kvalite produktov.Ako v pondelok uviedla japonská agentúra Kyodo, tretia najväčšia oceliarska spoločnosť v Japonsku zatiaľ predpokladá, že za súčasný obchodný rok, ktorý sa skončí v marci, zaznamená po dvoch stratových rokoch zisk. Situácia sa ale v poslednom období zmenila, keďže pred dvomi týždňami firma priznala, že od začiatku septembra 2016 do konca augusta tohto roka falšovala údaje o produktoch z hliníka a medi, pričom výrobky so zmanipulovanými údajmi dodala približne 200 zákazníkom. O niekoľko dní na to šéf spoločnosti Hiroja Kawasaki uviedol, že problém je omnoho väčší. Na jednej strane sa týka podstatne väčšieho počtu zákazníkov, a na druhej sa údaje falšovali aj v prípade výrobkov z ocele.Hovorca Kobe Steel ale informácie agentúry Kyodo nepotvrdil. Ako uviedol, firma sa pripravuje na zverejnenie najnovších výsledkov a ďalšie veci komentovať nebude. Spoločnosť by výsledky za 1. polrok 2017/2018 mala zverejniť 30. októbra.