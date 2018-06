Koči obsadil v Hustopečiach 2. miesto, v M-SR je naďalej prvý

Martin Koči Foto: TASR/Štefan Puškáš Foto: TASR/Štefan Puškáš

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Hustopeče 17. júna (TASR) - Slovenský automobilový pretekár Martin Koči obsadil na rely Hustopeče druhé miesto. Spoločne so spolujazdcom Radovanom Moznerom tesne zaostali na Škode Fabii R5 za víťazom Janom Kopeckým. Koči je naďalej priebežný líder seriálu majstrovstiev Slovenska.Domácu rely, ktorá sa konala vo viniciach na Morave, ovládol Čech Kopecký, ktorý vyhral 11 z 12 rýchlostných skúšok. O plný počet triumfov ho obral práve Koči. V prvej z dvoch etáp dvojdňovej rely vyhral Kopecký so spolujazdcom Pavlom Dreslerom aj vďaka 20-sekundovej penalizácii Kočiho.uviedol.Koči pokračoval v kvalitných jazdách aj v druhej etape, v ktorej vyhral 9. rýchlostnú skúšku a napokon obsadil 2. priečku v celkovom poradí. Agrotec Petronas Rely bola zaradená aj do seriálu M-SR 2018, keď sa do hodnotenia započítali samostatne výsledky z prvej a druhej etapy. V zápolení o slovenský titul má posadka Koči/Mozner a poľské duo Grzegorz Grzyb/Boguslav Browinski po prvej polovici seriálu po 110 bodov. Seriál M-SR v rely bude pokračovať tradičným podujatím Rely Lubeník 13.- 14. júla.