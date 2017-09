Kočnerová: Predseda VZ OSN je najvyššia funkcia, ktorú SR získalo

Zľava generálny tajomník OSN António Guterres a predseda Valného zhromaždenia Organizácie Spojených národov Miroslav Lajčák (vpravo). Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 18. septembra (TASR) – Pozícia predsedu Valného zhromaždenia (VZ) OSN, ktorú v súčasnosti zastáva minister zahraničných vecí Miroslav Lajčák (nominant Smeru-SD), je najvyššia funkcia, ktorá sa Slovensku podarila doteraz získať. Pre TASR to uviedla odborníčka na medzinárodnú politiku Mária Kočnerová z Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre.konštatovala, pričom zároveň dodala, že post predsedu VZ OSN je jednou z najväčších mét pre každého diplomata a jeden z najdôležitejších postov v medzinárodnej diplomacii.dodala Kočnerová.Zasadnutia VZ OSN trvajú vždy rok, zástupcovia jednotlivých členských štátov zasadajú od septembra jedného roku do septembra nasledujúceho. Zasadnutie je rozdelené do dvoch častí - od septembra do decembra a od januára do augusta.Prvé dva mesiace zasadania VZ OSN sú väčšinou venované vystúpeniam predstaviteľov štátov s ich postojom k jednotlivým otázkam medzinárodnej politiky. Neskôr sa venuje hlavne správam jednotlivých výborov ohľadom dodržiavania ľudských práv, rozvoja medzinárodného práva, postavenia detí, rozvojovým plánom. Hlavnou programovou agendou Valného zhromaždenia v posledných rokoch sú Miléniové ciele trvalo udržateľného rozvoja, ktoré budú hlavnou náplňou aj počas predsedníctva slovenského ministra zahraničných vecí.