KOCR Severovýchod Slovenska oslavuje päť rokov

Prešov 6. mája (TASR) – Krajská organizácia cestovného ruchu (KOCR) Severovýchod Slovenska má za sebou päť rokov. Jej predseda Michal Sýkora, ktorý je i starostom Štrby a prešovským krajským poslancom, hodnotí toto obdobie veľmi pozitívne. Podľa neho sa každoročne zvyšuje návštevnosť kraja i počet prenocovaní a v oblasti cestovného ruchu (CR) rastú tržby.povedal pre TASR Sýkora. Zo zdrojov PSK získali za päť rokov 1,045 milióna eur, z členského prišlo na účet 538.000 eur, získali tiež dotácie od ministerstva dopravy.Zakladajúcimi členmi KOCR boli Prešovský samosprávny kraj a päť oblastných organizácií CR. V súčasnosti KOCR združuje viac ako 90 partnerov. Za päť rokov pôsobenia preinvestovala KOCR vyše 1,8 milióna eur. Financie išli do rozvoja turizmu v oblasti marketingu, tvorby produktov a infraštruktúry CR.dodal Sýkora.K úspešným kampaniam patrí Legendárium a Legendárium Go!, ktoré propagujú kraj prostredníctvom legendárnych hrdinov, tiež Cyklopátranie Prešovským krajom, Letohrad zameraný na objavovanie hradov, fotografická súťaž Choď a foť. Úspech zaznamenala aj súťaž Najlepší v CR, kde prostredníctvom ocenení propagujú prevádzky a osobnosti, ktoré prispievajú k dobrému menu kraja.V oblasti cykloturistiky investovala KOCR do značenia a obnovy stoviek cyklotrás. Financovala vypracovanie projektových dokumentácií na cyklotrasy v objeme 71.000 eur, išlo o úseky Veľký Šariš – Pečovská Nová Ves, Veľká Lomnica – Tatranská Lomnica, Stará Ľubovňa – Hniezdne.Sýkora zdôraznil, že podpore riešenia cykloproblematiky výrazne prispelo zriadenie cyklistického koordinačného centra CykloPO.povedal Sýkora.Cykloturistiku treba podporovať aj z toho dôvodu, že je nenáročná pre väčšinu ľudí.dodal.