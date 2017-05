Kohút sa ospravedlnil Cígerovi, ten to neprijal

Na snímke tréner slovenskej hokejovej reprezentácie Zdeno Cíger. Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Bratislava 24. mája (TASR) - Prezident Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH) Martin Kohút sa v stredajšej televíznej debate v TV Markíza ospravedlnil trénerovi reprezentácie Zdenovi Cígerovi za to, že už počas svetového šampionátu vyhlásil, že s ním a generálnym manažérom národného tímu Róbertom Švehlom do budúcnosti nepočíta. Cíger priznal, že sa to oboch dotklo. "" uviedol kouč.Cíger sa s Kohútom stretli v stredu večer v mimoriadnej relácii "". Reprezentačný tréner zopakoval svoje predošlé slová, že počas uplynulého obdobia cítil zo strany šéfa zväzu podraz za podrazom. Kohút im "" cestu do USA za hráčmi z NHL a nariadil im rozprávať sa s nimi iba cez skype. "" zdôraznil tréner. Ešte v lete pritom mal Kohút komunikovať s hokejistami zo zámoria bez jeho prítomnosti. "" povedal Cíger.Tréner vyčítal Kohútovi aj šetrenie pred MS na materiálnom vybavení tímu: "" Podľa Kohúta sa problém týkal iba nedodania náhradných korčulí. Šetrenie pri materiálnom zabezpečení reprezentačného tímu však priznal. "" zdôraznil šéf SZĽH a dodal, že on osobne nemá s trénerom konflikt.Cíger sa po záverečnom zápase na MS v Kolíne posťažoval, že nemal k dispozícii ani jedného hráča z NHL a hovoril o sabotáži. V televíznom dueli však zdôraznil, že on nepovedal, že sabotáž spočívala zo strany Martina Kohúta. "" uviedol tréner. "" Kohút žiadny organizovaný bojkot zo strany hráčov nezaznamenal: "Tréner neprijal ani vysvetlenie Kohúta v súvislosti s tým, prečo on nedostal pozvanie na Národný rozvojový seminár v Jasnej, kde sa diskutovalo o budúcnosti slovenského hokeja. Ten sa uskutočnil počas svetového šampionátu. "" povedal Kohút. Ten sa napokon Cígerovi ospravedlnil za to, že v predstihu hovoril o tom, že s trénerom a generálnym manažérom po MS neráta. Povedal, že to vníma ako svoju profesionálnu chybu a už by to neurobil. Cíger na otázku moderátora, či ospravedlnenie prijíma, zareagoval, že si už nie je istý, či to po tom všetkom dokáže. "" zopakoval.Kohút na záver zopakoval, že je preňho veľkou manažérskou výzvou dostať Miroslava Šatana späť k slovenskému hokeju. Pozíciu generálneho manažéra, ktorý mu ponúkol, by chcel uzavrieť do mesiaca. Má pripravený aj plán B, ak by Šatan ponuku odmietol. "" povedal prezident SZĽH. Cíger pripomenil, že keď bývalí reprezentanti pred voľbami diskutovali o mene budúceho prezidenta SZĽH, jediný Šatan vyhlásil, že s Kohútom ako kandidátom nesúhlasí.