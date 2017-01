Kolár a Sládek prestúpili do Poľska k trénerovi Kocianovi

Na snímke vľavo Peter Sládek. Foto: TASR/Pavel Neubauer Foto: TASR/Pavel Neubauer

Varšava 13. januára (TASR) - Dvojica bývalých futbalistov Myjavy Ľuboš Kolár a Peter Sládek zamierili po odstúpení Spartaka z Fortuna ligy do Poľska. Obaja sa stali posilami druholigového poľského klubu Podbeskidzie Bielsko-Biala, ktorého trénerom je ich krajan Ján Kocian. Informáciu priniesol oficiálny web klubu tspodbeskidzie.pl.Dvadsaťsedemročný ofenzívny stredopoliar Kolár strelil v osemnástich dueloch jesennej časti sedem gólov a bol najlepším strelcom "kopaničiarov". Do Myjavy prišiel v sezóne 2014-15 zo Slovana Liberec, predtým pôsobil v Nitre. So svojim novým klubom podpísal dvojročný kontrakt.Rovnako starý Sládek odohral na jeseň v drese Spartaka štrnásť duelov, v ktorých skóroval dvakrát. Odchovanec myjavského klubu má za sebou aj legionárske zastávky, keď pôsobil v Slovácku a Vítkoviciach a v sezóne 2013-14 obliekal dres Oostende. Po návrate z Belgicka hral za Spartak Trnava, ale pred začiatkom minulej sezóny sa vrátil do Myjavy. Vo svojej kariére odohral stredopoliar, či útočník 166 zápasov a dal v nich 38 gólov. Takisto ako Kolár podpísal s Podbeskidzie dvojročnú zmluvu.Podbeskidzie je po jesennej časti osemnásťčlennej druhej poľskej ligy na 9. mieste s bilanciou šesť víťazstiev, sedem remíz, šesť prehier a ziskom 25 bodov. V klube pôsobia okrem nových posíl ďalší traja Slováci - obrancovia Martin Baran s Jozefom Piačekom a stredopoliar Jozef Dolný.