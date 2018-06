Kolář ukončil profesionálnu kariéru: Pre mňa pozitívny krok

Na snímke tretí najrýchlejší Slovák na spoločných majstrovstvách Česka a SLovenska v cestnej cyklistike Michael Kolář oznámil na tlačovej konferencii koniec kariéry profesionálneho cyklistu. Plzeň, 24. júna 2018. Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Plzeň 24. júna (TASR) - Michael Kolář sa rozhodol ukončiť profesionálnu cyklistickú kariéru vo veku 25 rokov. Slovenský reprezentant to oznámil v nedeľu krátko potom, ako získal bronzovú medailu na spoločných majstrovstvách Česka a Slovenska v Plzni.povedal po nedeľňajších pretekoch s hromadným štartom.Z cyklistiky úplne neodíde, v Bore by sa mal venovať práci so sponzormi.dodal.Kolář pôsobil od roku 2012 v Dukle Trenčín, o dva roky neskôr prišiel ako podpora pre Petra Sagana do Tinkoffu-Saxo a od roku 2017 pôsobil spolu so Saganovcami a Erikom Baškom v Bora-Hansgrohe, s ktorou mal kontrakt aj na nasledujúci ročník. Medzi jeho najväčšie osobné úspechy patria etapové víťazstvá na Okolo Srbska a Okolo Slovenska, či 19. miesto na MS 2016. Vlani sa premiérovo predstavil na Grand Tour, no na Vuelte skončil už v 2. etape.Veľkou mierou sa však zaslúžil o tri tituly majstra sveta pre Petra Sagana.povedal o ňom Peter Sagan.