Kolarov chce odísť z Manchestru City, má namierené do AS Rím

Na snímke vpravo Aleksandar Kolarov. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Manchester 21. júla (TASR) - Srbský futbalový reprezentant Aleksandar Kolarov je blízko prestupu z Manchestru City do AS Rím.Tréner anglického klubu Pep Guardiola potvrdil, že 31-ročný obranca by mal čoskoro zamieriť k talianskemu vicemajstrovi. Nasvedčuje tomu aj skutočnosť, že Kolarov nefiguroval na súpiske City na prípravný duel s mestským rivalom United na Medzinárodnom pohári majstrov v USA (0:2).citoval Guardiolu portál football-italia.net.Ľavý krajný bek by sa tak mohol po siedmich rokoch vrátiť do talianskej metropoly. V minulosti si tri sezóny obliekal dres Lazia Rím, na Britské ostrovy sa presťahoval v roku 2010.