Kolekciu Štyri stehy vytvorili najmladší módni návrhári na Slovensku

Výstava s kolekciou takmer 50 modelov, ktoré vytvorili 8 až 16-ročné účastníčky Letnej akadémie módy 2017 Foto: Teraz.sk/Facebook Foto: Teraz.sk/Facebook

Bratislava 31. júla (TASR) - Štyri stehy je názov kolekcie najmladších módnych návrhárov na Slovensku. Vznikla počas 3. ročníka Letnej akadémie módy (LAM), ktorá sa konala od 17. do 21. júla v priestoroch simulovaného dizajnérskeho ateliéru a krajčírskej dielne v galérii Satelit pri Slovenskom centre dizajnu.Zúčastnilo sa na nej 47 mladých módnych návrhárov, ktorí svoje dielo tvorili počas piatich dní a jednej noci pod dohľadom 36-členného profesionálneho tímu. Spotrebovali pri tom 200 metrov látok, 100 kusov džínsov, 500 gombíkov a galantérnych komponentov, 16 kilometrov nití a využili desať šijacích strojov.Deti vo veku od osem do 17 rokov mali vytvoriť kolekciu 40 až 50 kusov modelov v rekordne krátkom čase. Okrem toho museli kolekciu nafotiť, predstaviť ju na módnej prehliadke a tiež nainštalovať s kurátorkou na oficiálnu vernisáž v galérii. Názov si deti vytvorili samy a popis kolekcie na jar/leto 2018 napísalo päť najstarších dievčat.Mladým tvorcom záleží na životnom prostredí, preto znovu vdýchli život starým, zdanlivo nepoužiteľným džínsom.uvádzajú ďalej v popise kolekcie, ktorá vznikla v rámci detskej módnej akadémie. Jej koncept toto leto priniesol Slovak Fashion Council (SFC) po tretí raz.uviedla Dana Kleinert, riaditeľka SFC.dodala k programu akadémie. Tá tiež poukazuje na dôležitosť integrácie sluchovo postihnutých detí, pre ktoré môže byť práve módny sektor odvetvím vhodným na uplatnenie.V praktických dizajnérskych úlohách tímy viedli módna návrhárka Zlatica Hujbertová a čerstvá absolventka módy na VŠVU Terézia Feňovčíková, odborne konzultovala Kleinert. Krajčírske remeslo si precvičilo 15 profesionálok pod vedením nepočujúcej krajčírky Anny Benčovej, ktoré museli zvládnuť želania mladých módnych tvorcov. O celkovú organizáciu tábora sa postarali aj ďalšie vychovávateľky zo školy pre deti so sluchovým postihnutím, pedagogičky a študentky z rôznych odborov.TASR informovala programová manažérka Zuzana Bobiková zo SFC.