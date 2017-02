Kolektívne vyjednávanie vo Volkswagene uviazlo

Na snímke Zoroslav Smolinský. Foto: TASR/Pavel Neubauer Foto: TASR/Pavel Neubauer

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 7. februára (TASR) – Kolektívne vyjednávanie v automobilovej spoločnosti Volkswagen Slovakia (VW SK), ktoré sa začalo 31. januára, nateraz uviazlo na mŕtvom bode. Dôvodom je trvajúci spor medzi dvoma odborovými organizáciami pôsobiacimi v podniku. Vedenie automobilky čaká, kým sa obe strany dohodnú.Ako TASR informoval predseda Moderných odborov Volkswagen Zoroslav Smolinský, dnešné druhé kolo kolektívneho vyjednávania neprinieslo žiadny posun vpred. Tvrdí, že základná organizácia Odborového zväzu (OZ) KOVO VW SK rokovania blokuje.uviedol Smolinský.Vedenie automobilky podľa neho ukončilo kolektívne vyjednávanie a žiada, aby sa obe organizácie dohodli. Ak sa tak neudeje, požiada Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR o rozhodcu. Ten určí, ktorá organizácia je majoritná, a teda má právo s manažmentom vyjednávať.Šéf moderných odborov upozornil, že so základnou organizáciou OZ KOVO sa na preukázaní počtu členov snažili dohodnúť.priblížil Smolinský.Vedenie firmy sa k situácii vyjadrovať nechce.reagovala hovorkyňa VW SK Lucia Kovarovič Makayová. Výsledky vyjednávania sa budú týkať viac ako 10.000 zamestnancov.Moderné odbory vstupujú do kolektívneho vyjednávania s 11 principiálnymi návrhmi. Okrem návrhu na zvýšenie tarifných tried o 16 % trvajú aj na zjednotení dovolenkového príspevku s vianočným. Navrhujú tiež zvýšenie rozpočtu osobného hodnotenia, navýšenie mzdového zvýhodnenia za prácu v zmenách, zvýšenie základnej výmery dovolenky či predĺženie platenej prestávky.OZ KOVO rozhodol v októbri 2016 o likvidácii základnej odborovej organizácie vo VW SK. Dôvodom bol spor medzi jej vtedajším šéfom Smolinským a predsedom zväzu Emilom Machynom. Smolinský založil Moderné odbory Volkswagen, ktoré dnes podľa neho zastupujú viac než 7000 zamestnancov. Organizácie medzi sebou vedú viacero súdnych sporov vrátane sporu o majetok, ktorý presahuje milión eur.