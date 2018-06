Kolektívne zmluvy vyššieho stupňa štátnych zamestnancov sa upravia

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 19. júna (TASR) - Uzatváranie kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa pre štátnych zamestnancov by sa mohlo upraviť. Po novom by sa mohli uzatvárať na viac ako jeden kalendárny rok. Parlament totiž posunul do druhého čítania novelu zákona o kolektívnom vyjednávaní, ktorú predložil poslanec Smeru-SD Erik Tomáš.vysvetlil Tomáš.Takýto postup podľa jeho slov umožní dojednať aj zvýšené nároky pre zamestnancov, než by sa dohodli v kolektívnej zmluve na jeden kalendárny rok a garantovať ich rast aj v dlhšom časovom období, napríklad na dva kalendárne roky. Novela by mala nadobudnúť účinnosť od 1. októbra tohto roka.očakáva Tomáš.