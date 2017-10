KOLENČÍKOVÁ: Prioritou je odpolitizovanie Nitrianskeho kraja

Renáta Kolenčíková. Foto: renatakolencikova.sk Foto: renatakolencikova.sk

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Nitra 26. októbra (TASR) – Odpolitizovanie Nitrianskeho samosprávneho kraja, odbornosť a transparentnosť sú prioritami volebného programu kandidátky na post predsedu Nitrianskeho samosprávneho kraja Renáty Kolenčíkovej. Súčasná poslankyňa mestského i krajského zastupiteľstva kandiduje ako nezávislá.Najdôležitejšia je stabilizácia siete škôl a školských zariadení. Je potrebné udržať percentuálny podiel všeobecného vzdelávania v rámci kraja na dosiahnutie úrovne, pri skvalitnení výchovno-vzdelávacieho procesu daného druhu strednej školy. Kvalita vzdelávania na školách NSK je veľmi dôležitá. Ale tak, ako je potrebné zameriavať sa na kvalitu vzdelávania, tak je potrebné, aby študenti pracovali vo vyhovujúcich podmienkach. Ak chceme, aby sa zvýšil záujem študentov o odborné vzdelávanie, je nevyhnutné stredné školstvo zásadným spôsobom modernizovať. Je nevyhnutné neustále investovať do údržby a opráv budov škôl. Peniaze, ktoré školy vďaka svojej iniciatíve vyprodukujú, by mali zostať v balíku pre školstvo a mali by sa využiť na ich rozvoj. Nie je správne, ak finančné prostriedky padnú do celkového rozpočtu župy. Rovnako by sa mali v plnej výške vrátiť školám aj peniaze, ktoré sa získajú z predaja ich nepotrebného majetku, z prenájmov priestorov, z podnikateľskej činnosti a podobne. Je nutné podporovať iniciatívu riaditeľov škôl a neoberať školy a školské zariadenia o finančné zdroje. K zlepšeniu uplatnenia absolventov stredných odborných škôl na trhu práce pomôže zavádzanie prvkov duálneho vzdelávania do systému praktického vyučovania žiakov SOŠ. Je potrebné podporiť tie školy, ktoré majú záujem vstúpiť do projektov duálneho vzdelávania v spolupráci s regionálnymi firmami, ako aj záujem zamestnávateľov o úzku spoluprácu s konkrétnymi školami vytváraním pracovísk odborného výcviku. Keďže pod samosprávny kraj, odbor školstva, patrí aj kultúra, ktorej sa nevenuje dostatočná pozornosť, je potrebné ju zvýšiť. Podľa môjho názoru by bolo vhodné kultúru od školstva oddeliť a venovať jej maximálnu pozornosť. Duchovná potrava, ktorú kultúra vytvára, je pre občanov veľmi dôležitá.Pod NSK patria tri nemocnice, Komárno, Topoľčany a Levice. Pretože dve prešli len nedávno pod súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, tak to neviem v súčasnej dobe posúdiť. Domnievam sa, že sa kvalita poskytovania zdravotnej starostlivosti v kraji zlepší, pretože tí, ktorí nemocnice prebrali, majú dlhoročné skúsenosti v zdravotníctve. Sociálnej problematike sa dlhodobo venujem a v tejto oblasti vidím veľké rezervy v rámci kraja. Keď som sa stala predsedníčkou komisie sociálnej pomoci, tak som začala navštevovať zariadenia sociálnych služieb v rámci kraja aj s bývalou vedúcou odboru. Zistili sme vážne pochybenia. Na základe zistení som napísala list hlavnému kontrolórovi a žiadala som ho o kontrolu. Keďže vedeniu kraja sa tento postup nepáčil, tak sa vedúcej sociálneho odboru zbavil. Mám informácie z kraja, že veci, na ktoré som upozornila, sa robia vo viacerých zariadeniach NSK. Mám reálnu predstavu o tom, ako takýmto veciam zabrániť a ako zlepšiť kvalitu poskytovania sociálnych služieb v NSK.Cesty vždy boli a budú terčom kritiky, pretože ľudia po nich chodia a veľakrát oprávnene nadávajú. Ten balík finančných prostriedkov nie je taký veľký, aby boli všetci spokojní. NSK má vo vlastníctve cca 2035 km ciest II. a III. triedy. Z rozpočtu NSK sa vyčleňujú finančné prostriedky na ich opravy, správu a údržbu. Ale aj na zvýšenie bezpečnosti, stavebné úpravy, modernizáciu a rekonštrukciu ciest a mostov. Som úprimne rada, že vyše 13 miliónov eur získal NSK z fondov Európskej únie na modernizáciu troch ciest II. triedy. Rekonštruovať sa z nich bude 30-kilometrový úsek cesty Šurany – Podhájska - Kalná nad Hronom, cesta Šaľa - Nitra a úsek cesty medzi Topoľčiankami a Skýcovom. Väčšiu pozornosť by si z môjho pohľadu zaslúžili mosty, ktoré sú súčasťou dopravnej infraštruktúry a patria medzi hospodársky a strategicky dôležité stavebné objekty.Musím povedať, že ma veľmi mrzí dlhoročná zlá politika kraja, čo sa týka spolupráce s maďarskou menšinou. Sme kraj, kde žije cca 70 percent Slovákov a 30 percent obyvateľov maďarskej národnosti. Ja som do troch rokov vedela iba po maďarsky, pretože som bývala u babičky. Moja mamička má maďarskú národnosť a polovica mojej rodiny hovorí po maďarsky. Mamičke skôr zazlievam, že teraz neviem plynule hovoriť, pretože som chodila do slovenských škôl. Ale rozumieť rozumiem veľa. Komunikácia v rámci kraja s maďarskou menšinou je veľmi dôležitá, mala by byť prioritná a na vyššej úrovni. My sa v tejto malej krajine, v našom malom kraji, nevieme dohodnúť s jednou menšinou a vo svete žijú vo veľkých štátoch desiatky národnostných menšín a vedia spolu bez problémov komunikovať. Tu politici niektorých strán od začiatku fungovania NSK majú tento problém, ktorý je z môjho pohľadu veľmi vážny. Je to veľká chyba vedenia a politiky nášho kraja, ktoré sčasti vyplývajú ešte z prvého volebného obdobia, keď boli v kraji nezhody medzi predsedom a podpredsedom za maďarskú stranu. Ale všetko je o ľuďoch. Nemôžeme z dôvodu správania jedného človeka, ktorý nedodržiaval pravidlá, a na základe týchto skúseností nastavovať vzájomnú spoluprácu. Dobrá spolupráca medzi Slovákmi a Maďarmi na území NSK je veľmi dôležitá. Podľa môjho názoru je spolupráca veľmi vlažná, čo neprospieva ani jednej strane a potrebuje zlepšenie vzájomných vzťahov. Nitriansky samosprávny kraj má v rámci cezhraničnej spolupráce podpísané zmluvy a dohody s maďarskými župami, s ktorými susedí. Túto spoluprácu treba maximálne využiť pre rozvoj prihraničných regiónov.To závisí od uhla pohľadu. Každý, kto bude stáť na čele kraja, bude mať vlastnú filozofiu pri narábaní s financiami. Myslím si, že opatrnosti pri takom veľkom finančnom kolose nikdy nie je dosť. Ja, ak mám pochybnosti alebo mi nie je niečo jasné, tak sa pýtam. A urobila som tak aj v tejto súvislosti. Z kraja som dostala odpoveď, že finančné prostriedky neležia na účte, že sa používajú, točia a že je na účte rezerva, ktorá je potrebná na nevyhnutné alebo na nepredvídané situácie. Samozrejme je efektívne, ak sa financie používajú na investičné akcie.Tie obavy iných miest, ale aj obcí tohto regiónu, sú opodstatnené. Ľudia majú obavy. My dnes sami nevieme odpovedať, čo nám táto veľká investícia prinesie. Je otázne, či firma nájde v regióne dostatok vhodných ľudí s kompetenciami, ktoré bude požadovať. Príchod automobilky by pre región mohol znamenať zlepšenie odborného vzdelávania v NSK. Z toho dôvodu sa začína tlak na stredné a učňovské školy, aby sa orientovali na výchovu ľudí pre automobilovú výrobu. Za priame negatívne vplyvy môžeme považovať najmä environmentálne záťaže a negatíva, ktoré plynú zo zvýšenej dopravy.