Kolín nepodá protest proti druhému gólu Dortmundu

Kolín nad Rýnom 19. septembra (TASR) - Vedenie 1. FC Kolín nepodá protest proti gólu, ktorý "capkovia" inkasovali v nedeľňajšom zápase 4. kola nemeckej bundesligy od Borussie Dortmund (0:5).uvádza sa v stanovisku kolínskeho klubu. K inkriminovanej situácii prišlo v nadstavenom čase prvého polčasu. Hlavný rozhodca po rohu Borussie odpískal faul na brankára Kolína Tima Horna, no hráči domáceho tímu pokračovali v hre a grécky obranca Sokratis dopravil loptu do siete.Hlavný arbiter najskôr gól na 2:0 neuznal, ale po protestoch hráčov Dortmundu a porade s videorozhodcom (VAR) zmenil pôvodný verdikt. Zábery totiž odhalili, že Horn sa pri výskoku zrazil so spoluhráčom a nešlo o faul. Hráči Kolína sa po uznaní gólu vyrojili na rozhodcu a argumentovali, že zásah nemal platiť, keďže hra bola prerušená hvizdom píšťalky predtým, ako lopta doputovala za bránkovú čiaru.Kolín sa po štvrtej ligovej prehre neodlepil z posledného miesta v tabuľke. Dortmund je s 10 bodmi líder bundesligy.