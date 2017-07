Kolízia Sagana a Cavendisha nebol jediný sporný moment 4. etapy TdF

Francúz Arnaud Démare sa teší z víťazstva 4. etapy Tour de France, 4. júla 2017. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Vittel 5. júla (TASR) - Súboj Petra Sagana s Markom Cavendishom nebol jediný sporný moment záverečného špurtu 4. etapy Tour de France. Veľa sa diskutovalo aj o manévri víťaza Arnauda Démareho z Francúzska, ktorý taktiež opustil svoju dráhu a znemožnil špurt svojim súperom.Chaotické záverečné minúty na trati z Mondorf-les-Bains do mesta Vittel odštartoval pád asi kilometer pred cieľom, do ktorého sa zaplietli viacerí pretekári vrátane lídra poradia Gerainta Thomas. Po ňom sa potrhali šprintérske vláčiky a na čele išiel každý sám za seba. Najväčšiu pozornosť na seba strhli Sagan s Cavendishom, obaja na Tour napokon skončili, ale o kontroverziu sa postaral aj Démare.Ťažké srdce na neho mal hlavne jeho krajan Nacer Bouhanni. Jazdec stajne Cofidisu obvinil svojho súpera z toho, že ho svojím nebezpečným manévrom zablokoval a on takmer spadol. Kým Sagan s Cavendishom bojovali o pozíciu za Démarovým kolesom a tlačili sa na pravé zábradlie, sám Démare strhol svoj bicykel na ľavú stranu.citoval Bouhanniho portál cyclingnews.com.Člen tímu FDJ mal v štvrtej etape o motiváciu postarané, cieľ bol len niekoľko kilometrov od domu jeho rodičov.Do cieľa štvrtej etapy prišiel Francúz nakoniec na štvrtej pozícii.Jeho verziu podporili aj viacerí bývalí jazdci a experti.napísal na Twitter Matt Stephens, bývalý profík a komentátor Eurosportu. Olympijský víťaz v stíhačke Chris Boardman sa podľa cyclingnews zase pýtal, prečo sa po etape riešil iba Sagan a nie aj Démare, čo je podľa neho zo strany jury "nekonzistentné".