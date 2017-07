Koľko hotdogov by ste zjedli za 10 minút?Tento Kalifornčan zvládol 72

Obhajca prvenstva v súťaži v jedení párkov v rožku v kategórii mužov Joey Chestnut počas súťaže v jedení hotdogov v New Yorku. V priebehu 10 minút zjedol 72 párkov v rožku, čím prekonal svoj vlaňajší rekord. Je to jeho desiate víťazstvo na tomto podujatí. Foto: TASR/AP Obhajca prvenstva v súťaži v jedení párkov v rožku v kategórii mužov Joey Chestnut počas súťaže v jedení hotdogov v New Yorku. V priebehu 10 minút zjedol 72 párkov v rožku, čím prekonal svoj vlaňajší rekord. Je to jeho desiate víťazstvo na tomto podujatí. Foto: TASR/AP

New York 5. júla (TASR) - Prvú cenu v každoročnej súťaži v jedení hotdogov, ktorá sa konala v noci nadnes na newyorskom Coney Islande, vyhral 33-ročný Kalifornčan Joey Chestnut vďaka tomu, že v priebehu 10 minút zjedol 72 párkov v rožku.Ako poznamenala agentúra DPA, Chesnut prekonal svoj vlastný rekord z vlaňajšieho ročníka, keď za desať minút zjedol 70 hotdogov.Na druhom mieste v mužskej kategórii skončil Carmen Cincotti, ktorý bol za desať minút schopný zjesť 62 párkov v pečive.Ženskú kategóriu vyhrala 20-ročná Miki Sudová, ktorá vytvorila svoj osobný rekord, keď za desať minút zjedla 41 hotdogov.Súťaž, ktorej víťaz dostáva ako cenu horčicovožltý opasok a 10.000 dolárov, sa koná každý rok 4. júla, keď Američania slávia Deň nezávislosti. Sponzorom súťaže bola firma Nathan's Famous prevádzkujúca sieť reštaurácií s rýchlym občerstvením. Súťaž sa prvýkrát konala v roku 1916.Preteky v jedení sú v USA veľmi populárne. Ich účastníci sa na ne pripravujú tak, že si trénujú žalúdok, aby bol schopný zväčšiť sa na dvoj- až trojnásobok obvyklej veľkosti. Jedácke preteky sa však niekedy skončia aj tragicky: v apríli napr. 20-ročný študent z New Jersey zomrel počas súťaže v jedení palaciniek. V rovnaký deň zomrel aj 42-ročný účastník súťaže v jedení šišiek.Oslavy Dňa nezávislosti sa v USA niesli v radostnom aj vážnom tóne: kým sa v mnohých mestách konali slávnostné zhromaždenia s ohňostrojmi a veselice, delegácia amerického Senátu odcestovala do Afganistanu, aby tam jej členovia strávili sviatky s americkými vojakmi.