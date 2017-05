Koľko pôjde na oddlžovanie nemocníc, má byť známe počas pár týždňov

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 9. mája (TASR) - Koľko peňazí pôjde na oddlžovanie nemocníc by mohlo byť podľa šéfa rezortu zdravotníctva Tomáša Druckera (nominant Smeru-SD) známe do niekoľkých týždňov. O riešení tejto otázky ešte stále rokujú ministerstvá zdravotníctva a financií, potvrdili obe minulý týždeň. O sume ani jedno nehovorí.uviedol minister financií Peter Kažimír (Smer-SD). Rovnako predpokladá, že konkrétne čísla by mohli byť známe v priebehu pár týždňov. Avizuje tiež predstavenie "cestovnej mapy", ako sa bude oddlžovanie riešiť." priblížil Drucker.Ministerstvá zdravotníctva a financií sa nezhodujú v pohľade na to, koho všetkého by sa malo oddlžovanie týkať. Kým Kažimír by dal radšej peniaze tým nemocniciam, ktoré majú "udržateľné čísla", Drucker poukazuje, že nie všetky sú toho nie vlastnou vinou schopné. "" podotkol. Oddlžovanie by sa podľa jeho slov malo zrealizovať ešte tento rok. Jeho plán chcel pôvodne predstaviť ešte vlani v lete.Dlh v zdravotníctve vlani narástol na 647,24 milióna eur. Najviac, 547,16 milióna eur, dlhujú štátne univerzitné a fakultné nemocnice. So záväzkami po lehote splatnosti majú problémy aj zariadenia v pôsobnosti ministerstiev vnútra a obrany (24,89 milióna eur), ako aj tie delimitované na obce a vyššie územné celky a transformované na neziskové organizácie (74,91 milióna eur). Drucker už potvrdil, že oddlžovanie by sa malo týkať aj neštátnych zariadení.Nemocnice sa v minulosti oddlžovali trikrát. Prvýkrát za vlády Mikuláša Dzurindu (vtedy SDKÚ-DS) prostredníctvom spoločnosti Veriteľ. Na tento účel sa vtedy využilo asi 664 miliónov eur. Oddlžoval aj prvý kabinet Roberta Fica (Smer-SD), nemocniciam poskytol 130,2 milióna eur, ktoré mali pôvodne vrátiť, dlh im však odpustili. Ďalšie oddlžovanie bolo v roku 2011 za vlády Ivety Radičovej (vtedy SDKÚ-DS). Nemocnice vtedy dostali na zmazanie dlhov viac ako 300 miliónov eur. Oddlžovanie malo byť pôvodne spojené s transformáciou nemocníc na akciové spoločnosti, tá sa nakoniec zastavila.