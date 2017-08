Kollár: Danko zrejme len pohrozil Ficovi, toto môže urobiť iba blázon

Nátlak na predsedu vlády

Fico by ďalšiu vládu nezložil

Nevyhnutnosť zmeny pravidiel

BRATISLAVA 7. augusta - Predseda hnutia Sme rodina Boris Kollár nevie odhadnúť, či je vypovedanie Koaličnej zmluvy iba nátlakom na Roberta Fica, alebo či to Andrej Danko myslí vážne a práve položil vládu.„Možno, že len pohrozil Robertovi Ficovi, že vypovie Koaličnú zmluvu a ja si osobne myslím, že takto by to mohlo byť, pretože toto môže urobiť len blázon,“ povedal pre agentúru SITA Boris Kollár.Podľa predsedu hnutia Sme rodina až najbližšie okamihy ukážu, či je to hra predsedu NR SR a SNS Andreja Danka, aby "ustál" kauzu súvisiacu s čerpaním eurofondov na ministerstve školstva a zachoval si terajší vplyv.„Pokiaľ nechcú položiť vládu a chcú len otvoriť koaličnú zmluvu, vnímam to ako nátlak na Roberta Fica. Budú chcieť udržať to, čo majú, lebo je naozaj veľký prúser, keď čerpanie eurofondov začína vyšetrovať OLAF a Európska únia,“ uviedol pre agentúru SITA Boris Kollár a dodal, že situácia je podstatne vážnejšia, než si slovenské médiá pripúšťajú. Podľa Kollára je dosť pravdepodobné, že Slovensko tak skoro nebude môcť čerpať prostriedky z fondov Európskej únie.„Robert Fico pravdepodobne zatlačil na Andreja Danka a ten sa spätil a urobil tento krok. Ak chce udržať svoju pozíciu, tak musí použiť jedine kartu vyhrážania sa odchodom z vlády. A to si Robert Fico nemôže dovoliť, pretože ďalšiu vládu by už nedal dokopy,“ povedal Kollár a situáciu označil za napätú.„Je to otázka rokovaní medzi nimi. Budeme to pozorne sledovať a nič viac nemôžeme urobiť,“ uviedol Kollár pre agentúru SITA.Predseda parlamentu a SNS Andrej Danko vypovedal Koaličnú zmluvu podpísanú 1. septembra 2016 medzi stranami Smer-SD, SNS a Most-Híd. Ako dôvod uvádza absolútnu nevyhnutnosť zmeny pravidiel v koalícii, novú úpravu pomerov a vzťahov a stanovenie absolútne nových priorít, ktoré sa budú premietať v rámci procesu zostavenia nového rozpočtu, s cieľom obnovy dôvery medzi koaličnými partnermi ako aj dôvery verejnosti ku koalícii. „Dobrá sociálno-ekonomická situácia roku 2017 ukazuje, že je nutné sa zamerať na nové výzvy a priority, ktoré je potrebné premietnuť do koaličnej dohody a nového programového vyhlásenia vlády. Keď sa darí ekonomike štátu, musia to pocítiť aj samotní občania,“ uvádza sa vo vyhlásení. SNS zároveň navrhuje bilaterálne, resp. multilaterálne rokovania s vedením Slovenskej národnej strany o možnosti zostavenia novej koaličnej zmluvy.