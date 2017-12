KOLLÁR: Do prezidentských volieb možno dáme vlastného kandidáta

Na archívnej snímke predseda politickej strany Sme rodina Boris Kollár. Foto: TASR - Michal Svítok Foto: TASR - Michal Svítok

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 31. decembra (TASR) - Opozičné hnutie Sme rodina možno postaví do prezidentských volieb v roku 2019 vlastného kandidáta. V rozhovore pre TASR to nevylúčil líder hnutia Boris Kollár. Rozhodnutie Sme rodina bude závisieť od toho, aká bude klíma, podpora vlastného kandidáta však bude prioritou.poznamenal Kollár.Na otázku, čo mu prekážalo, že sa Kiska zhováral so zástupcami LGBTI komunity, Kollár odvetil, že prezident sa môže rozprávať s kýmkoľvekdodal.Debatu o prezidentských kandidátoch odštartoval premiér Robert Fico (Smer-SD), ktorý na zdravie svojho syna vyhlásil, že sa o post hlavy štátu opätovne uchádzať nebude. Krátko na to šéf SNS a predseda Národnej rady SR Andrej Danko oznámil, že národniari postavia vlastného človeka. Úradujúci prezident Kiska avizoval, že sa k svojej prípadnej opätovnej kandidatúre vyjadrí najneskôr do septembra 2018.