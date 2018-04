KOLLÁR: Drucker sa podozrení zbaví vtedy, ak zverejní zmluvy

Na archívnej snímke Boris Kollár. Foto: TASR Michal Svítok Na archívnej snímke Boris Kollár. Foto: TASR Michal Svítok

Bratislava 11. apríla (TASR) – Minister vnútra Tomáš Drucker (nominant Smeru-SD) by mal zverejniť všetky utajované zmluvy, ktoré podpísal ešte ako riaditeľ Slovenskej pošty (SP) s firmou Rempo. Na stredajšej tlačovej konferencii ho k tomu vyzval líder hnutia Sme rodina Boris Kollár."Ak preukáže odtajnením týchto 25 zmlúv, že sa nedopustil korupčného konania, nikto to nebude môcť spochybňovať," uviedol Kollár, ktorý deklaruje, že nechce byť arbitrom, no zároveň priznáva, že doterajšie Druckerove vysvetlenia nepovažuje za dostatočné. Týka sa to aj ministrovho prísľubu, že predmetné pozemky, ktoré nadobudol spolu so svojou manželkou v Trnave, predá lídrovi OĽaNO Igorovi Matovičovi a zisk venuje Národnému ústavu detských chorôb. "Ak kúpu pozemkov vysvetľuje podnikateľskou činnosťou a právom investovať svoje peniaze, nechápem, prečo sa teraz zrazu, až keď sa to mediálne prepiera, chce takýmto spôsobom pozemkov zbaviť," uviedol Kollár.Líder OĽaNO Igor Matovič v pondelok (9.4.) vyhlásil, že Drucker a jeho manželka získali pozemky pri Trnave a v samotnom meste za desatinu ich trhovej hodnoty. Ušetriť tak mali až 1,38 milióna eur, ktoré tak skončili v ich peňaženke. Druckera vyzval, aby zverejnil všetky dokumenty k tomu, ako pozemky nadobudol. Podľa Matoviča Drucker najskôr ako šéf Slovenskej pošty podpísal s firmou Rempo viaceré dodávateľské zmluvy. Neskôr mala jeho manželka získať od spoločnosti s rovnakými majiteľmi, ako má Rempo, pozemky pod cenu v Špačinciach a Trnave.Drucker Matovičove tvrdenia rezolútne odmietol a označil ich za vykonštruované obvinenia. Kladne však odpovedal na Matovičovu verejnú ponuku, že odkúpi od neho pozemky v Trnave za dvojnásobok toho, čo zaplatila Druckerova manželka. Celý zisk chce venovať Národnému ústavu detských chorôb.