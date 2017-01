Kollár kritizoval SaS a OĽaNO, Kotlebove návrhy by podporil

Vysvetlil, prečo nechcel byť vo vláde

Neprekáža mu, že rozumný návrh predkladá Kotleba

Podľa Kollára v budúcnosti budú musieť prísť strany, ktoré nebudú závislé od oligarchov a sponzorov.BRATISLAVA 5. januára – SaS a OĽaNO urobili podľa predsedu hnutia Sme rodina Borisa Kollára pri podpise opozičnej zmluvy chybu. Ako povedal Kollár v rozhovore pre agentúru SITA, takúto zmluvu mala podpísať celá opozícia, alebo to vôbec nerobiť."Tieto dve strany neurobia nič. Aj keď budú ďalšie voľby, len tieto dve strany neurobia nič a budú musieť zavolať ďalších, aby vedeli dať dokopy vládu. Potom, čo je to za teátro," vyhlásil Kollár, ktorému však napokon neprekáža, že jeho hnutie k zmluve nepozvali. "My nechceme byť strana typu SaS alebo OĽaNO. Aký by potom malo zmysel nás voliť? To potom môžu voliči rovno voliť SaS," konštatoval Kollár.Strana Sloboda a Solidarita a hnutie Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti podpísali v máji opozičnú dohodu, na základe ktorej vznikla Opozičná rada. Cieľom podpisu zmluvy je prehĺbenie opozičnej spolupráce. Ostatné opozičné strany, teda hnutie Sme rodina a Ľudovú stranu Naše Slovensko k dohode neprizvali.Kollár vysvetlil aj to, prečo nechcel po parlamentných voľbách vstúpiť do možnej vlády Richarda Sulíka, ale bol ochotný ju len podporovať v parlamente. "Ja som pravicovo orientovaný, ale boli tam ľudia, s ktorými by som nevedel sedieť vo vláde. To som sa mal hneď po vstupe do politiky zašpiniť? My sme boli ochotní podporovať pravicovú vládu, ale určite by som s nimi nechcel byť spojený tak, že by som v tej vláde sedel, pretože tiež všetko v minulosti nebolo v súvislosti s nimi v poriadku," vyhlásil s tým, že by ich podporil, aby mohli vládnuť.Podľa Kollára v budúcnosti budú musieť prísť strany, ktoré nebudú závislé od oligarchov a sponzorov. "Strany, ktoré sa nebudú spovedať oligarchom, ale len voličom. V takom prípade budú môcť prijímať zákony v prospech voličov. V potenciálnej pravicovej vláde sme to tak žiaľ nevideli, ale napriek tomu som pravičiar," dodal. Sme rodina však podľa neho nie je jediná strana v parlamente, za ktorou nestoja oligarchovia. "Určite nestoja za Marianom Kotlebom. Určite nestoja za Richardom Sulíkom. Určite nestoja za Igorom Matovičom a samozrejme za nami," vyhlásil.Kollár tvrdí, že sa na politiku pozerá jedinou optikou. "Zaujíma ma, či predložené zákony sú v prospech občanov. Zaujíma ma, či za zákonom vidím kšeft, alebo oligarchov, alebo nejaký iný záujem. Ak vidím, že zákon, ktorý nejaká strana predkladá, je v prospech ľudí, v prospech národa, tak hlasujem za. A je mi pritom úplne jedno, či je to Kotleba, alebo Smer, alebo SaS. Neprekáža mi, že rozumný návrh predkladá Kotleba," povedal. Kollárovi síce prekáža Kotlebova ideológia, ale to podľa neho neznamená, že keď predkladá dobrý zákon, tak ho nepodporí."Kotlebovci používajú pri predkladaní zákonov zdravý rozum. Ja si viem spoluprácu predstaviť s každým, kto nechce okrádať tento národ. Ak ho chce poškodzovať, tak si s ním spoluprácu predstaviť neviem. Ak zistím, že Kotleba poškodzuje tento národ, tak s ním nebudem spolupracovať," dodal Kollár.