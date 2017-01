KOLLÁR: Prečo mám znášať, aby ma riadil pripečený politik z Bruselu?

Na archívnej snímke predseda hnutia Sme Rodina Boris Kollár. Foto: TASR Foto: TASR

Bratislava 5. januára (TASR) - Ľuďom na Slovensku musíte veci vysvetľovať zjednodušene, lebo ak to budete robiť komplikovane, nikto vám nebude rozumieť. V rozhovore pre TASR to povedal líder Sme rodina Boris Kollár na margo svojej rétoriky, ktorú používa na sociálnych sieťach.Napríklad po brexite Kollár Britom gratuloval, lebo vraj ostanú vo voľnom obchode, budú mať možno rovnaký štatút ako Švajčiari, ale nebudú im hlúpe hlavy z Bruselu určovať, ako má vyzerať uhorka, ako má byť zakrivený banán a či si majú vziať migrantov. Na otázku, prečo tvrdí, že EÚ je o uhorkách a banánoch, keď sám vie, že to tak nie je, Kollár odvetil, že tomuto porozumie každý.zdôraznil opozičný poslanec.Poukázal napr. na kvóty na prerozdelenie utečencov.pýtal sa.Kollár zároveň odmieta, že by Britom gratuloval k rozhodnutiu z Únie vystúpiť.vysvetlil.Na otázku, či sa podľa jeho mienky životná úroveň na Slovensku od vstupu do EÚ zvýšila, odvetil, že sa zvýšili ceny.dodal.