Kollár pri nominácii na primátora Bratislavy drží líniu s OĽaNO a SaS

Na archívnej snímke poslanec NR SR Boris Kollár (Sme Rodina) Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Bratislava 14. apríla (TASR) – Hnutie Sme rodina sa v jesenných voľbách bratislavského primátora nechystá nominovať vlastného kandidáta.povedal pre TASR líder Sme rodina Boris Kollár.Uviedol, že tento postup by neplatil jedine vtedy, ak by bol kandidátom niektozdôraznil Kollár. To sa podľa jeho slov týka i starostov bratislavských mestských častí Záhorská Bystrica (Jozef Krúpa) a Vajnory (Ján Mrva), ktorí sa v prípade možnej nominácie OĽaNO už spomínajú. Rovnako by tomu tak bolo aj vtedy, ak by sa kandidátom OĽaNO na bratislavského primátora stal bývalý generálny riaditeľ RTVS Václav Mika.uviedol Kollár, ktorý je presvedčený, že Mika bude kandidovať.Prvým oficiálnym kandidátom na primátora Bratislavy v tohtoročných komunálnych voľbách je architekt, mestský aktivista a hudobník Matúš Vallo. Svojho kandidáta by malo postaviť aj Kresťanskodemokratické hnutie (KDH). Mala by to byť manažérka Caroline Líšková. Kandidatúru síce nepotvrdil, ale ani nevyvrátil bývalý primátor hlavného mesta Milan Ftáčnik. Súčasný primátor Ivo Nesrovnal viackrát povedal, že sa kandidatúrou v tomto období nezaoberá. Má sa k nej vyjadriťOficiálny termín jesenných komunálnych volieb ešte nie je vyhlásený. Mali by sa však uskutočniť na začiatku novembra.